“Son todos unos corruptos, aquí ni que traigas a Jesucristo”

Durante esta llamada, José Julián Vásquez y Javier hablan sobre un proyecto que la Ministra de Educación quiere que asuma el Distrito y están en desacuerdo debido a que el presupuesto es muy alto para la Administración:

JJ: es que mañana hay una vaina… te voy a decir qué es lo que está sucediendo para que sepas: la ministra de Educación nos echó el problema de las alimentaciones escolares de las entidades territoriales, donde las entidades territoriales no tienen recursos suficientes para poder cobijar todo eso, uno eso, nos ha dejado cipote problemón, y dos, mi hermano a quien contrate, es bandido, es malo, son unos corruptos…

HD. No, no, no, si aquí ni que traigas a Jesucristo.

JJ. Me entiendes? Al que traiga, entonces cuál es la postura que van a llevar todos los de la costa firman el contrato ustedes y usted resuelva el pato pero no nos echen todo el muerto a nosotros, entonces toda la región caribe se va a presentar en modo de protesta o de siniestro, no pone ni un peso, y sin poner un peso, mierda mi hermano, que “alaraca” que forman que pongas tú y te conviertes tú en corrupto también.

HD. Así es… así es.

JJ. Entonces mañana reunieron al procurador, al contralor, a la ministra, a toda la pesada y van en esa actitud, oye tú sabes cuánto le van a mandar a Cartagena… el proyecto vale cuarenta y cinco mil millones y van a poner novecientos, ¿eso qué es?.

HD. Eso no puede ser… una falta de respeto.

JJ. Y tú sabes cómo está el distrito en este momento para… H

D. No eso no puede ser, pero fíjate, Martha los puede de una ayudar ahí, oíste? Bastante, oíste?

JJ. Claro, claro.

HD. Ella puede meter el hombro ahí pero tú tienes razón, por donde lo pongas nos van a dar garrote.

JJ. Mi hermano eso es un palito suyo de mierda en éstos momentos, por donde le pongas todo es malo.