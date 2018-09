"No me dañaré la carrera en año y medio": Pedrito Pereira

Reacciones a favor y en contra se dieron tras designar el presidente, Iván Duque Márquez, a Pedrito Pereira Caballero, del Partido Conservador, como alcalde encargado de Cartagena.

Unos comentaron que no era el más adecuado, pues aseguran que es investigado por la Corte Suprema de Justicia, mientras que otros aplaudieron la decisión y le recomendaron atender problemáticas urgentes de la ciudad.

Pese a que su recorrido en lo público es de 21 años y consta de cargos desde las inspecciones de policía hasta el Congreso de la República, la decisión lo tomó por sorpresa la noche del martes cuando ya estaba descansando en su casa. Según su relato, recibió varios mensajes y llamadas por celular con la comunicación de Presidencia, y desde entonces su celular no ha dejado de sonar. Incluso, su nombre fue tendencia en Twitter ayer en la mañana.

Estaba entre otros dos de la terna enviada por el partido desde principios de agosto. Destacó que desde ahí empezó un proceso difícil de evaluación de su hoja de vida, hasta acciones judiciales, incluso cuestionamientos de su carrera. Salieron a relucir cinco procesos en su contra, los cuales aclaró, diciendo que tres están archivados y los otros dos, en etapa preliminar.

Por eso, en conversación con El Universal, aseguró que “su encargo será lo más transparente posible porque no se dañará su carrera política y que es un alcalde completamente independiente”.

“Nunca me han llamado a indagatoria, nunca me han sindicado de un delito y no he rendido cuentas de nada. El Consejo Electoral estuvo a mi favor con los procesos de elección en el 2014”, destacó el alcalde encargado.

El Decreto 1790 del 19 de septiembre de 2018 lo designa como alcalde encargado, mientras dure la suspensión del alcalde electo Antonio Quinto Guerra; y cesan los efectos del artículo 2 del Decreto 949 del 3 de junio de 2018, por el cual se encargó a Yolanda Wong Baldiris el mandato.

“Gracias Dios por esta maravillosa oportunidad, a mi familia, a mis amigos y a mi maravilloso equipo de trabajo que hizo posible esto. ¡Gracias! Somos el equipo 24/7. A @pedritopereira todo mi cariño y respaldo, esta ciudad nos necesita a todos. Cuenta usted y todos los cartageneros con una servidora que estará dispuesta siempre a darlo todo por Cartagena”, dijo Yolanda Wong Baldiris, a través de su cuenta de Twitter.

Enfoque en cuatro ejes

El nuevo mandatario recibe la ciudad con varios retos y problemáticas, entre las que están las cuestionadas contrataciones con Edurbe, la deserción escolar y falta de inversión en infraestructura; la demora en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la falta de confianza de los cartageneros en las instituciones.

Por eso aclaró que no contrataría más con la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), pero primero revisará cómo se ejecutan las obras contratadas. “Usaré la contratación tipo pliego, con pluralidad de oferentes para que de esta manera se eliminen las contrataciones directas y haya transparencia. Este es un desafío enorme”, resaltó el nuevo mandatario.

También abordará la seguridad y la confianza ciudadana, la reducción de la pobreza y la reactivación económica. “En los próximos días, presentaremos y pondremos en marcha el plan de acción para cada uno de estos cuatro propósitos”, dijo.

Sobre los cambios en el gabinete, mencionó que no los tiene definidos pero que sí necesita personas de confianza a su alrededor. Sin embargo, no generará traumatismos sino que será poco a poco.

Resaltó que analizará la propuesta de creación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), pues es algo que está en el Plan de Desarrollo.

Sergio Londoño Zurek, quien también fue alcalde encargado de la ciudad, le dio tres consejos sobre gobernanza, reformas tributarias y de ingresos del Distrito; y consensos nacionales para superar crisis político administrativa.

“Recibe una Cartagena con muchísimos retos, llena de pesares, y sepa que sus decisiones no siempre van a ser populares porque es una ciudad que necesita autoridad, orden, austeridad y transparencia. No siempre lo que le conviene a unos es lo que necesita la ciudad, por eso lo más importante es tener presente el beneficio colectivo por sobre los intereses individuales. Cartagena es una ciudad de inmensos contrastes”, precisó Londoño Zurek. Pereira le dijo a El Universal que le agradeció a Londoño sus sugerencias. Acerca del expresidente Pastrana, dijo que lo respetaba, pero aclaro sus dudas asegurando no tener impedimentos.