"Soy víctima de una persecución orquestada desde la Contraloría": Barrios

El concejal Carlos Barrios, tras pagar los 16 millones de pesos, expresó a El Universal que consideraba que es víctima de una "persecución política orquestada desde la Contraloría Distrital”. Así lo manifestó tras conocer una providencia, notificada al Concejo, en el que lo responsabilizan de un detrimento fiscal por 16 millones de pesos, cuando era director administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena. El ente de control determinó que Barrios incurrió en omisiones al momento de autorizar el pago de las mesadas pensionales.

(Lea:Contraloría falló contra concejal Barrios por responsabilidad fiscal)

El concejal replicó que el 21 de marzo recibió una notificación escrita por parte de la Contraloría Distrital sobre la responsabilidad fiscal. “Como ciudadano ejemplar que he sido, asumí con respeto, pero sin compartir, la determinación. Y ayer (30 de marzo) en la mañana realicé la respectiva consignación de la multa impuesta de manera injusta a mi nombre”.

“He solicitado a la contralora Nubia Fontalvo, no remitir el expediente a jurisdicción coactiva conforme al artículo 58 de la ley 617 de 2000. En ese orden de ideas, no se debe incluir en el boletín de responsabilidad fiscal teniendo en cuenta que el 100% del presentó daño patrimonial fue cubierto por el suscrito”, dijo.

Agregó que: “He pedido que me declaren en paz y salvo por todo concepto y que de conformidad al parágrafo 1, del numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002 ser declarado libre de cualquier inhabilidad al haber cancelado la totalidad del supuesto detrimento patrimonial, antes de ejecutoria del fallo”.

“Soy víctima de una persecución política orquestada desde la Contraloría. Todos los indicios me llevan a esa conclusión, es muy extraño que la entidad reabriera ese proceso que había archivado anterioridad y que por los mismo hechos fue exonerada por los mismo hechos la funcionaria que me reemplazó como director del Fondo.

De manera sospechosa y con argumentos poco sólidos he sido objeto de una sanción fiscal que en ningún momento debe suponer una inhabilidad ni poner en riesgo la credencial que ostentó en el concejo de Distrital en representación de los 6.419 cartageneros que me dieron su voto de confianza”, dijo Barrios

“Rechazo de manera tajante el proceder de la Contralora distrital, a quien respeto como persona y mujer que es, pero que cuestionó en su proceder. Todos los concejales que no votamos por ella en el proceso de su elección, estamos siendo hostigados”, expresó.

Foto de la copia del recibo de pago de 16 millones de pesos que hizo en jueves en la mañana el concejal Barrios: