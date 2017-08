En esta llamada Orlando le dice a José que el Concejal Lewis le manda a preguntar cuándo puede recibirlo. José dice que le diga que mañana (05/05/2016), pero que en la noche Orlando se reúna con José para definir las cosas y Orlando le lleve el resumen de todos:

Orlando. Dígame doctor.

JJ. Primacho vea, Narciso Mejía, Narciso Mejía te va a buscar ahora, tú estás ahí en la alcaldía?

Orlando. No, estoy en mi oficina particular porque estoy atendiendo los consejales.

JJ. Ah estás en tu oficina particular, ya, a qué hora puede ir mañana él? Que si a las ocho y media puede llegar por tu oficina mañana?

Orlando. Ah bueno, está bien, pero él me entregó dos cosas y no hay disponibilidad en estos momentos, para eso, aló…

JJ. Pero te va a pedir otro favor ahí especial que necesito que le ayudes, oíste?

Orlando. Ok, mira, te mandé…un mensajito del concejal Lewis que si lo puedes atender esta noche…

JJ. Ah… tú le dijiste que estaba con fiebrecita…?

Orlando. Si yo sé que tú estás con fiebre, pero… si quieres que mañana…

JJ. Dile que mañana con toda seguridad que por qué no nos madrugamos… y yo mañana madrugo…

Orlando. Ok. bueno yo le digo.

JJ. Tú estás con él ahí?

Orlando. Él está… si él está aquí cerca…

JJ. Por eso entonces dile que mañana con toda seguridad, hagamos otras cosas, nosotros si nos vemos esta noche para no poder definir las cosas, que tú me traigas el resumen de todos ellos, oíste? Como tipo ocho, como tipo ocho.

Orlando. Vale como no.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.