"Tengo una gran responsabilidad en el liberalismo": Mauricio Gómez

El barranquillero Mauricio Gómez Amín, de 35 años, abogado, especialista en derecho público con estudios en gerencia política y gobernabilidad de la Universidad del Norte, actual representante a la Cámara, encabeza la lista del Partido Liberal al Senado.

Edil y posteriormente concejal, Gómez Amín acompañó políticamente al alcalde Alejandro Char impulsando proyectos en infraestructura como el programa “Barrios a la obra”, y fue presidente del directorio Liberal hasta su llegada al Congreso.

“Cuando encabecé la lista a Cámara lo hice contra el oficialismo del Partido Liberal en el Atlántico, cuando lo dirigía Álvaro Asthon; derrotamos la Cámara de Asthon hace cuatro años, y el liberalismo me ha dado una gran responsabilidad por encima de apellidos como Serpa y Galán, de encabezar la lista a Senado; con esto César Gaviria le está apostando a la renovación política, a la región Caribe y a un cambio y mensaje dentro del liberalismo para que no sean los mismos con las mismas, lo que es un gran reto para mí”, expresa Gómez.

Gómez Amín dice que la gran fuerza liberal en el país está soportada por senadores, representantes, diputados, concejales y ediles a lo largo y ancho de las regiones.

El candidato aspira a captar una buena suma de votos en Bolívar.“Cuento en Bolívar con el acompañamiento del diputado Elkin Benavides, y el apoyo y la experiencia del excongresista Elías Raad, ellos son mi equipo político aquí con gran presencia en municipios como Magangué, San Jacinto, San Juan, San Pablo entre otros municipios, campaña a la que se han sumado también empresarios”, dice.

Por dos millones de votos

El partido, dice Gómez, le está apostando a captar entre 1 millón ochocientos mil y 2 millones de votos. Gómez calcula que con el trabajo que está haciendo el partido, “la lista liberal debe estar colocando alrededor de 18 senadores”.

“En este trabajo hemos venido recorriendo el país con nuestro candidato presidencial Humberto de la Calle, en varias manifestaciones públicas muy numerosas, y la idea es sacudir el trapo rojo nuevamente en la Presidencia y en el Congreso; y en lo que a mí compete es demostrar que un muchacho de 35 años, de la región Caribe también puede encabezar la lista de un partido tan importante, por eso Gaviria ha dicho a quienes le dicen que no me conoce nadie, que me juzguen el 12 de marzo y no antes”, expresa.

Agradece todas las críticas que le hacen. “Gracias a Dios no son críticas sobre Odebrecht, o sobre el Cartel de la Toga, no tengo tacha en mi hoja de vida y tengo mis manos limpias, porque siempre he hecho la política como un servicio y no como negocio”, manifiesta.

Sobre sus vínculos políticos en la región dice. “Aquí en Cartagena tengo una cuñada, Sara Raad, familia de Elías; pero no tengo nada que ver con los Amín de Cartagena; sí tengo que ver con los Amín de allá (Fabio y Jaime Amín) de Barranquilla pero no hago política con ellos”.

Sobre las consultas partidistas que se harán el 11 de marzo dijo: “Álvaro Uribe y otros sectores criticaron la consulta liberal, diciendo que el Partido Liberal estaba despilfarrando los recursos, pero ahora se tiene que tragar sus palabras porque el Centro Democrático hará una consulta que le costará al país más de 40 mil millones de pesos”.