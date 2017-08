“Tienes una culebra con mi esposa”, J.J con ex asesor de Manolo

Orlando Periñán (Ex asesor de Manolo) le informa a J.J que a las dos de Jurídica ya les salió la insubsistencia, entonces para que José disponga de los cargos y que ya Montalvo se posesiona hoy (22/04/2017). José dice que ya habla con el Alcalde. (22/04/2016 13:44)

JJ. Doctor Orlando Periñán.

Orlando. Ajá mi hermano, ¿qué más?

JJ. Mi hermano, tienes una culebra.

Orlando. ¿Con quién?

JJ. Con mi esposa.

Orlando. ¿Por qué?

JJ. Me dijo que iba a ver para ver si tú ibas a ser capaz de ignorarla como lo ha hecho a todo el mundo por el favor que ha pedido.

Orlando. Con Elsy Severiche (del movimiento Primero la Gente).

JJ. Elsy Seberiche sí, mi hermano.

Orlando. Jummm ya la atendí, se fue más contenta… Que mejor dicho, que por qué Elsy no te ha llamado, porque se fue, fue contenta.

JJ. Ya le puse fue tarea, el lunes tiene reunión conmigo, tarea del Plan de Desarrollo… toda esa fue la condición, ahora si va a producir, que se la estaba ganando de barba (barba nf. ganancia o gratificación, generalmente ilegal, que recibe quien le ha facilitado un negocio a otro). ¿Dónde andas?

Orlando. Voy aquí para la reunión del CONFIS para lo del Plan de Desarrollo, eh… ya quedó listo las dos de jurídica, ¿oíste?

JJ. ¿El acuerdo de jurídica?

Orlando. Las dos funcionarias de jurídica ya salieron insubsistencias, ya quedó eso listo para que dispongas de lo… de lo que…

JJ. Listo, ya yo hablo con el alcalde ahí. Mira lo otro, este es un tema de lo que quería hablar contigo, ¿oíste?

Orlando. Espera, espera un momento… Montalvo ya se posesiona hoy.

JJ. Antes de que te vayas para Nautilus hablamos personalmente.

Orlando. No no, yo no me voy para Nautilus. JJ. Que ibas para Nautilus me dijeron. Orlando, no pero hoy no voy, hoy me toca trabajar.

JJ. ¿Dónde estás entonces?

Orlando. No, voy a terminar de almorzar y voy para la oficina ahora a trabajar.

JJ. Y dónde estás almorzando ahora, ¿en tu casa?

Orlando. No, estoy almorzando aquí donde Titina, al lado del Concejo porque estaba ahí en el Concejo y lleva la convocatoria.

JJ. ¿Y a qué hora tienes el CONFIS?

Orlando. A las dos de la tarde, pero después voy a atender dos concejales, yo te caigo allá como a las cinco y media.

JJ. Bueno Orlando me llamas, chao.