"Toncel tiene que regresar al cargo": Defensa

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sección quinta, dejó sin efectos el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio del cual se admitió la demanda de Carlos Barrios Gómez contra el acto de llamamiento del concejal Wilson Toncel Ochoa y se decretó la suspensión provisional de ese acto.

Cabe recordar que el presidente del Concejo, Lewis Montero, posesionó a Toncel como concejal, según la Resolución 059 del 11 de mayo de 2017, para suplir una vacancia para el periodo constitucional 2016-2019. Toncel reemplazaría a Barrios, a quien mediante la Resolución 047 del 06 de abril de 2017 le fue declarada la cesación de sus funciones como concejal y la vacancia de su curul.

Por considerar que hubo violación del debido proceso, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías revocó el fallo que destituyó a Barrios, devolviéndolo a su cargo como concejal el 14 de julio.

El abogado de Wilson Toncel Ochoa afirmó que “se había suspendido esa orden del presidente del Concejo. Esa medida se acaba de caer al revocarse la suspensión provisional que hizo el Tribunal Administrativo de Bolívar.Esta decisión del Concejo de Estado, a mi juicio, aclara todo. Primero, el fallo con responsabilidad fiscal sí genera inhabilidad sobreviniente y vacancia absoluta en el cargo, por lo que en consecuencia al generar vacancia absoluta en el cargo Barrios estuvo en desacato. No porque lo dijo el presidente del Concejo, sino porque la ley así lo establece. Segundo, Barrios tiene que salir del cargo. Tercero, Toncel tiene que regresar al cargo”.

Agregó que “voy a presentar el fallo del Consejo de Estado al Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías para que suspenda su medida, y lo voy a denunciar por prevaricato. La norma dice que no se puede presentar más de una tutela y ese juzgado le aceptó seis a Barrios”.

No afecta su cargo

Barrios manifestó que el fallo del Consejo de Estado no tiene impacto alguno sobre la curul que ocupa. “La decisión del juzgado que ordenó mi reintegro es clara. La revocatoria del Consejo de Estado fue por una demanda de nulidad electoral que yo presenté contra él (Toncel). Con la admisión de la demanda decretaron una medida cautelar que lo separó del cargo. Ellos pasaron un recurso de apelación a la Junta Admisoria y el Consejo de Estado revocó la medida cautelar y decidió continuar con el proceso. El fallo definitivo no ha salido”, sostuvo Barrios.

Recalcó que “lo que lo separa a él del cargo, de forma definitiva, no es esa demanda. Es la acción de tutela de segunda instancia que salió del Juzgado Séptimo Penal del Circuito”.