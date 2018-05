Tribunal de Bolívar le notifica suspensión a Quinto Guerra con aviso de prensa

Ante la imposibilidad de encontrar a Quinto en su despacho para notificarle personalmente la orden de supenderlo temporalmente del cargo de alcalde mayor de Cartagena, el Tribunal Administrativo de Bolívar recurrió a un aviso pago en la página Panorama de El Universal para enterarlo de la orden.

La publicación, también fue hecha en el periódico El Heraldo y según se conoció ambas fueron pagas por la Procuraduría, ente que demandó el 6 de mayo pasado la elección atípica de Quinto Guerra al considerar que estaba inhabilitado para aspirar al primer cargo ejecutivo de la ciudad.

Un vocero del Tribunal Administrativo de Bolívar le confirmó a El Universal que el notificador de este tribunal no ha podido encontrar personalmente a Antonio Quinto Guerra, el alcalde elegido el pasado 6 de mayo en las elecciones atipícas a la Alcaldía.

Un fallo de este Tribunal en primera instancia, decidió el viernes 25 de mayo suspenderlo del cargo provisionalmente , como medida cautelra ya que consideró que debe revisarse de fondo, ante el Consejo de Estado la presunta inhabilidad en la que incurrió el alcalde al haber aspirado al cargo, a sabiendas de que suscribió un contrato con el Minisetrio de Vivienda y un otrosí, y que los magistrados presumen que lo inhabilita.

Consideran que al ejecutar el contrato en el Distrito, se favoreció ante los electores del Distrito de Cartagena.

Guerra dice que no ha dejado el cargo porque sostiene que la medida no está ejecutoriada. De acuerdo a la fuente “el notificador del Tribunal es la persona que lleva las notificaciones personalmente, y desde el viernes ha estado buscando al alcalde Antonio Quinto Guerra; pero no lo ha podido encontrar”.

Según el Tribunal, hoy martes se vence el término de esa notificación personal y por ello la Procuraduría tendrá la potestad de notificar al alcalde mediante aviso de prensa.

“Una vez la Procuraduría publique el aviso hoy en un medio masivo de comunicación, un medio impreso de amplia circulación, se entiende que se ha hecho efectiva la notificación conforme a la ley 1437 del 2011; porque aunque la decisión ha sido informada por todos los medios, esa no se considera una notificación válida”.

SÍ PROCEDE TERNA DEL PARTIDO CONSERVADOR

Ante ese panorama, la decisión, una vez se considere notificado el alcalde Quinto Guerra este debe dejar de inmediato el cargo hoy mismo, explicó el vocero del Tribunal.

Será entonces el presidente de la República, Juan Manuel Santos quien designe a un alcalde encargado, mientras el partido Conservador presente una terna de elegibles.

El Universal conoció que algunos dirigentes del Partido Conservador ya están llegando a un acuerdo sobre su propuesta ante el presidente y que ya buscan nombres entre los conservadores locales.

El alcalde que llegue sería el décimo, y el que escoja el presidente de una terna sería el número onceavo.

Algunos sectores apuntan a que será un largo proceso y que la defensa del alcalde se prepara para una lucha de largo aliento, lo que impediría su regreso al cargo. Otros creen que el caso lo ganará Quintop Guerra, porque hay amplia jurisprudencia sobre casos similares en el país.

OPINAN ABOGADOS

Para un grupo de abogados el Consejo de Estado será “coherente” con su decisión y resolverá favorablemente la impugnación que se interpondrá contra el auto emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

El abogado Bernado Raad consideró que hubo una rapidez inusual en el Tribunal en los magistrados Roberto Chavarro y Claudia Patricia Peñuela.

“El ‘ágil’ Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad de la elección de Antonio Quinto Guerra admitió la demanda presentada por la Procuraduría y procedió, en forma oficiosa, sin dar traslado al demandado, a ordenar la suspensión de su elección. Llama la atención que, en menos de 48 horas, desde la presentación de la demanda, se tomara esa decisión, perjudicial para la ciudad, porque el recurso contra la determinación se surte en el efecto devolutivo, es decir, la suspensión opera inmediatamente. Y es más preocupante que el Tribunal desconociera el precedente del Consejo de Estado, en el sentido de que la inhabilidad se da en atención a la fecha de la celebración del contrato y no de su ejecución (ver sentencia agosto 31/06, radicado 4033)”, dijo Raad.

El alcalde Antonio Quinto Guerra envió un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que no está infringiendo las leyes por el hecho de que siga ejerciendo sus funciones como alcalde, luego de un decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de suspenderlo mediante auto admisorio.

“Las providencias judiciales no podrán ser efectivas mientras no estén en firmes o estén ejecutoriadas, en este caso la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, no está en firme ni ejecutoriada, dado que hay unos términos legales para la interposición de unos recursos”, dijo el alcalde.

“Que significa lo anterior, que mientras esa medida no esté en firme o ejecutoriado ese auto admisorio, tengo el deber ineludible de cumplir con mis funciones de alcalde elegido popularmente; es totalmente ajeno a la realidad fáctica decir que estoy ejerciendo mis funciones a pesar de estar suspendido, quiero que eso se clarifique ante la opinión pública, porque en los próximos días voy a interponer unos recursos de ley que me permitirán defenderme y ejercer el derecho a la defensa y al debido proceso, el cual encuentro completamente vulnerado”, expresó.

“No le hace bien a la democracia local hacer esas aseveraciones como si si yo estuviera excediendo el ejercicio de mis funciones”, enfatizó.

“Tuve conversaciones telefónicas con el señor Ministro del Interior, (Guillermo Rivera) en donde ni siquiera la Presidencia de la República tiene conocimiento de este asunto. Por eso vuelvo al primer interrogante, si no está en firme no se puede especular que van a encargar a otra persona distinta a mí que soy el alcalde titular; por eso siento que mis derechos han sido vulnerados o quebrantados de manera notoria ostensiblemente”, expresó.

Guerra fue reiteró que la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que lo suspende provisionalmente, no está ni ejecutoriada, dado que hay unos términos legales para la interposición de unos recursos.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, falló en primera instancia el viernes 25 una demanda de nulidad contra todos los actos que permitieron la elección de Guerra Varela, por considerar que una contratación y un otrosí que suscribió con el Ministerio de Vivienda lo inhabilitan para ejercer como alcalde. Guerra rechazó las publicaciones de medios que al parecer lo hacen ver como si estuviera infringiendo las leyes por mantenerse en sus funciones. Sostiene que al contrario no puede abandonarlas.

“Algunos medios, de los cuales no soy de sus afectos, distorsionan la información; yo considero que les hace falta una asesoría jurídica, en este caso deben conocer cuándo las medidas están o no ejecutoriadas”, expresó el alcalde.

Sobre una notificación que se daría en el día de hoy por la vía de un aviso de prensa por parte de la Procuraduría, Guerra sostuvo que espera que esta se dé, pero que estará dispuesto presentar todos sus recursos en su defensa.

Para el abogado, constitucionalista y administrativista, Alcides Arrieta, el alcalde, Antonio Quinto Guerra Varela, debe dejar el cargo una vez, el presidente de la República, designe alcalde encargado.

“Ahora bien, en el caso que la decisión provisional sea confirmada y en el curso del proceso, el presidente de la República, deberá designar el reemplazo del alcalde en un término no mayor de treinta días, el cual deberá ser escogido del movimiento del m partido conservador que avaló al alcalde suspendido. Que pasa, si se en sentencia en firme, se anula la elección del alcalde, Quinto Guerra Varela, habría elecciones atípicas, pero los tiempos no dan”, dijo Arrieta.

EN UNA FRASE

“Si hay nulidad de la elección de Guerra se genera una falta absoluta, pero sería después de 18 meses, por eso no habría elecciones atípicas”:

Alcides Arrieta, abogado.

“Convendría confirmar si los magistrados Chavarro y Peñuela, que suspendieron a Quinto Guerra siempre actúan con la misma eficiencia”:

Bernardo Raad, abogado.

“El designado estará hasta que el mismo presidente Juan M. Santos nombre a un alcalde interino de una terna que le presente el Partido Conservador”: Tribunal Administrativo de Bolívar.