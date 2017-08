Tribunal ordena a Álvaro Uribe rectificar afirmaciones contra Daniel Samper

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que rectifique dentro de 48 horas los señalamientos que hizo en contra de Daniel Samper Ospina, a quien calificó de “violador de niños”.

Con ponencia del magistrado Luis Fernando Ramírez, la Sala Penal del Tribunal concedió la tutela que interpuso el columnista pedía la retractación que hiciera Uribe Vélez en Twitter, en los mismos términos y condiciones en las que se hizo.

El fallo ordena al ex presidente Uribe a que “emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de violador de niños y de la afirmación acerca de que éste hizo publicaciones pornográficas, a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista”.

La determinación señala que se deberá informar al Tribunal al cumplimiento de esta orden de rectificación.

En la tutela, Samper Ospina señaló que el senador Uribe Vélez “decidió por sí y ante sí, y sin una sola prueba, sindicarme de ser “violador de niños”, lo que constituye un señalamiento calumnioso que lesiona mis derechos constitucionales a la honra, buen nombre y al derecho a la rectificación, por lo cual protesté públicamente, actitud que fue respaldada ampliamente por muchas personas en las redes sociales y concretamente por colegas periodistas”.