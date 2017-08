Useche fue advertido del peligro de votar por Nubia Fontalvo

Roselyn (Montero), amiga personal de Jorge Useche y quien fue nombrada en la Contraloría como abogada, le advirtió que no debía votar por Fontalvo porque el proceso estaba viciado desde el principio.

En una conversación telefónica que sostuvieron el 7 de enero de 2016 Roselyn le pregunta a Useche que él y los demás concejales qué pensaban hacer frente a la votación del contralor porque ese tema estaba mal ya que no debía haber una terna sino una lista y le recomienda explícitamente que ni él ni los demás concejales debían votar.

La conversación se produce a las 4:36 p.m. tan solo unos minutos después de que Useche hablara con Javier sobre el mismo tema, en el que ambos reflexionaron sobre el proceso de elección de la Contralor y concluyeron que votar por ella no estaba bien. (Leer aquí: Concejales eran conscientes de la irregularidad de votar por Nubia Fontalvo)

Jorge le pide a Roselyn que le haga una lista diciéndole las razones por las que no debe votar, tal como le hizo una para lo del personero.

Jorge: Estoy aquí con los colegas, pero con el tema del que tú me estas llamando.

Mujer (Identificada por la Fiscalía como Roselyn): ¿Qué van hacer, no van a votar?

Jorge: Estamos viendo todo

Mujer: Bueno mira acá estamos Guido y yo haciéndole y encontramos que eso está mal

Jorge: ¿Cuál de las dos?

Mujer: El procedimiento de contralor, el procedimiento está mal, osea te digo empezando porque porque el contralor no es terna, es lista.

Jorge: Porque tu no me mandas eso como me mandaste el otro para yo leérselos acá a los compañeros, como el que me enviaste del personero que estuvo así bien machucadito y resumido, lo que es importante

Mujer: Osea, tú quieres que te dé las razones para no votar

Jorge: Sí, sí, eso porque además el rumor, el chisme de todo lo que nos han anunciado es que si lo hacemos lo metemos en un lio, pero también necesitamos sustentarlo

Mujer: La recomendación de nosotros es que no voten, pero que no seas tú solo el que no vayas a votar.

Jorge: De acuerdo, por eso necesito eso, para hacer campaña a ese tema

Mujer: Bueno ya espérate, suspendemos otro asunto y trabajamos en eso.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.