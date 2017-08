Useche obtuvo proyectos, recursos y puestos, mediante Control Urbano

En una serie de cinco llamadas interceptadas por la Fiscalía, en el teléfono del concejal Jorge Useche, se demuestra que el cabildante obtuvo proyectos, recursos, y puestos, mediante la dependencia de Control Urbano, donde su directora durante el primer semestre de 2016, era un integrante de su familia.

En la primera conversación, realizada el 9 de febrero de 2016, entre Jorge Useche y un hombre desconocido (HD), el cabildante habla sobre le presentación del proyecto que piensa realizar con la directora de Control Urbano, Ladyann Steer, su prima, y mediante el cual espera obtener recursos.

Conversación

HD: Te mande los documentos.

Useche: Sí, estuve revisando la vaina.

HD: Necesito que nos sentemos con esta persona, porque hay unas normas, resoluciones y vainas que obviamente tenemos que actualizarlas para poder ir a detallar.

Useche: Ahora casualmente cuando me estabas llamando estaba hablando con Henry Ovalle, que es un docente de tiempo completo de la Universidad de Cartagena, y el man es de confianza del decano y del rector. Yo le estuve comentando personalmente mira esto es así o así a ver si estabas por allá. Entonces ¿no sé cuándo te llamas a esta pupila tuya para hacerle?.

HD: Ok, 'compa'. Yo me encuentro con ella a mediodía y le digo para que se encuentren y ultimen detalles oíste, pensando en la tarde poder avanzar en la consecución del recurso.

Useche: Exactamente.

HD: Yo ahí puse un precio estimado, pero en una hojita está el cuadrito de lo que realmente es

Useche: Si, si yo lo revise (…) hay que revisar algo que me dijo ella y es ella te dirá.

En la segunda llamada, realizada el 9 de febrero de 2016, entre los concejales Jorge Useche y César Pión, quedó demostrado que Useche a través de su prima gestionaría el proyecto en Control Urbano.

En la grabación, César le pregunta a Jorge sobre lo que se va a hacer en Control Urbano y sí una persona desconocida le mandó los costos del proyecto, a lo que Useche le dice que primero está esperando que Ladyann Steer, su prima, se acomode en esa dependencia y así revisar lo del proyecto.

Conversación

César: Te llame no me contestaste.

Useche: Después de esa vaina me quede reunido con los concejales ahí hasta ahorita prácticamente.

César: ¿Y esa vaina compita?

Useche: Conversando vainas poniéndolos al día en todas las cosas.

César: ¿El concejal de ayer para que te llamó?

Useche: A pedirme un favor más. Ya hoy avanzamos en el tema ese que estábamos haciendo ayer ya demandamos a ese 'hijueputa'. Alcanzamos a radicar hoy antes de que se venciera el término.

César: A bueno mi llave eso es importante, ¿y lo otro que mi llave lo de Control Urbano qué?

Useche: Estoy en eso. Estoy pendiente creo mañana me reúno a ver cómo avanzan las cosas. Esperando a ver que esta pelada( su prima) se empiece a acomodar. Ahí empezamos a revisar como son los temas y como esa vaina se puede hacer. En 20 días estará adelantado. Por ahí me enviaron al correo lo que proponen y bueno falta ver si se puede hacer todo bien, hay que sentarnos a cuadrar.

César: ¿Y de cuanto son los costos, ya te envió el proyecto este tipo?

En otra llamada realizada entre César y Useche, el mismo día que la anterior, los dos siguen hablando del proyecto en Control Urbano.

En esta grabación, Useche le dice que los costos y toda la información se la enviaron y él la reenvió a Ladyann Steer, para que revisara todo. En cuanto a los costos del proyecto, Useche afirma que hay que sentarse a cuadrar todo bien, y además saber cuánto hay en Control Urbano.

Conversación

César: ¿Ya le mandaron el costo y el proyecto al tipo este?

Useche: Sí, ahí me lo mandaron y se lo reenvié a Ladyann, para que revisara el tema.

César: ¿De cuánto son los costos?

Useche: Si ahí estuvimos viendo eso, pero lo que les falta para sentarse a cuadrar todo bien es que sepamos con claridad que hay acá (Control urbano) para eso.

César: ¿Aún no se sabe?

Useche: Todavía no hay certeza, Ya que al parecer van a empezar algunas que estaban antes de que Ladyann estuviera, contratando algunas cosas, hay que ver que queda.

César: Entonces me avisas cualquier cosa.

En una cuarta conversación del 10 de febrero de 2016, entre Jorge Correa Rosales, director del Hospital Bocagrande y ex director del Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis) y Jorge Useche, se vuelve a tocar el tema.

En esta Useche, le dice a su tío Correa, en un aparte de la llamada que está peleando para tener unos espacios con Ladyann, en Control Urbano.

Conversación:

(….)

Useche: Estoy peleando que podamos tener espacio con Ladyann, en Control Urbano, estoy hablando con la Universidad de Cartagena para ver si hacemos un convenio con ellos y toda la plata que tiene ella para contratación se la llevan para allá de modo que podamos manejarla un poquitico mejor. Entonces ahí se nos puede abrir espacio para ayudarle algunos abogados, algún amigo que tenga carro para alquilárselo.

(...)

Finalmente, en una quinta llamada, efectuada el 12 de feberero, Ladyann le dice a su primo, el concejal Jorge Useche, que pidió el presupuesto y tenían 800 millones de pesos, pero una mujer desconocida, se ha gastado parte de eso, por que solo cuentan con 400 millones de pesos para el proyecto, más otros 200.

Conversación

Useche: Hola prima, ¿cómo estás?

Ladyann: Primo pedí el presupuesto, tenemos 800 y pico, de los cuales se ha gastado esa "vieja" en contratación en RP (Registro Presupuestal) ciento algo y por todo lo que va a salir 270, entonces nos quedarían 400 y 200 por ahí mas o menos.

Useche: ¿Eso es sin contar lo que tienen las Localidades?

Ladyann: Yo pregunte y le dijo que el único que puede darle o meterle plata a Control Urbano es el Alcalde por medio de un decreto, pero no tiene nada que ver con un decreto que donde dispongan, deleguen o devuelvan funciones, que eso no se maneja así, o sea hasta ahora que si arman una propuesta, eso se va al Alcalde y luego al Concejo y sí el Concejo lo acepta es que ya se puede. Lo que sí es que pueden delegar.¿Y si cogemos los 400?

Useche: Bueno tocará así, no hay más toca hacerle.

Ladyann: Yo te voy a formular todo, pero lo que yo digo es que armemos nosotros y no con la Universidad de Cartagena, porque tocaría pagarle a ella entonces. Déjame yo me asesoro para que pueda meter toda la gente y te quede algo y te cuento, porque sí te delegan funciones, ya me delegan a mi, le delegan funciones a otro, pero ella va a mirar todo, antes de que esa "vieja", se les gaste todo.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.