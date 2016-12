Useche y Correa quedaron libres; Jiménez, con detención domiciliaria

Dos semanas duraron detenidos y asistiendo a audiencias en el Centro de Servicios Judiciales de la Judicatura en esta ciudad, el concejal Jorge Useche, su tío Jorge Correa; y los delegados del Registrador en Bolívar, Patricia Jiménez Massa y Humberto Ceballos.

Ayer un juez de Control de Garantías dejó en libertad a Useche y Correa; y le dio la detención domiciliaria a Jiménez y Ceballos.

Jiménez además de permanecer en su casa, deberá portar un brazalete electrónico de seguridad.

Los indiciados son señalados por la Fiscalía General de la Nación de cohecho por dar u ofrecer dádivas en dinero,y concusión, para que, presuntamente, Jorge Useche entrara al Concejo.

El abogado defensor de Useche y Correa, Hernando Osorio Rico, explicó que a sus defendidos: “Jorge Useche Correa y Jorge Correa, el juez VI de Control de Garantías decidió no privarlos de la libertad y prohibirles la salida del país; esto significa que pueden mantener una vida normal en la sociedad y obviamente, en el supuesto de que tengan necesidad de salir del país tendrán que pedirle permiso a un juez; esto será así mientras se dé trámite al resto del proceso, amenos que en el futuro haya una decisión que modifique esta primera postura de la judicatura”.

Ambos deberán pagar una caución prendaria consistente en 8 salarios mínimos legales vigentes explicó Osorio.

70 mil llamadas

La defensa de los imputados reconoció que se trató de un proceso macro en donde la Fiscalía a través de efectivos especialistas del CTI, pudo grabar y escuchar más de 70 mil llamadas, pero que para el caso específico de Useche y Jiménez escogió 250 audios.

“En realidad fue un trabajo arduo, lo de estas llamadas interceptadas, cerca de 70 mil algo imposible de creer, esto indica que fue muy difícil, pero hay un problema cuando se entra a la intimidad de las personas y es la posibilidad de interpretar de una manera distinta a la realidad a través de las conversaciones que se escuchan. La Fiscalía escuchó unos audios y les dio una interpretación, pero eso no corresponde con lo que ellos están hablando. No vamos a hacer un juicio en contra de la Fiscalía pero la interpretación de las llamadas en este caso no fue correcta”, explicó el defensor.

Jiménez Massa, con brazalete

Por su parte Édgar Osorio, defensor de la delegada del Registrador en Bolívar, Patricia Jiménez Massa, presentó un recurso ante un juez de segunda instancia en contra de la decisión del Juez VI, para que le levante la medida de aseguramiento a su defendida y que no lleve un “deshonroso brazalete electrónico”. El abogado dijo que su defendida “ es imposible que salga del país”. Jiménez fue conducida hacia su residencia, y la orden de colocarle un brazalete fue notificada al Inpec.

El abogado expuso que la decisión del juez de segunda instancia definirá si se le suprimen estas medidas. Por su parte Humberto Ceballos, con el mismo cargo en la Registraduría, deberá permanecer en su residencia con detención domiciliaria.

A ambos funcionarios la Fiscalía les endilga el delito de concusión y cohecho por presuntamente recibir recursos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez, dijo en Cartagena que “ estas personas habrían cometido fraude electoral y recibido dádivas (cerca de 150 millones de pesos) para alterar resultados electorales en favor de un candidato”.La Fiscalía abrió así un plan denominado Plan Bolsillos de Cristal y capturó al grupo de personas.

Mensaje de Useche

Por su parte el concejal conservador Jorge Useche, que ha sido noticia todos estos días en los medios, rompió su silencio. Afuera del complejo judicial lo esperaban amigos y familiares que lloraron al verlo salir libre tras 15 días de detención: “Jesucristo ha resucitado y después de Dios no hay nadie como María. Sobre el caso puedo decir que se está haciendo justicia, hay una investigación que la Fiscalía tiene que hacer. Me siento tranquilo porque no tengo nada que ver en lo que se pretende demostrar”, expresó.