Useche y Correa querían un puesto importante en el Dadis

Jorge Correa y su sobrino Jorge Useche querían un puesto importante en el Dadis. Correa tenía en mente los puestos de subdirección, director de prestador de servicios o salud pública; lo tenían acordado con José Julián, pero tenían una piedra de por medio.

En la conversación grabada el 7 de enero de 2016, Jorge Correa Rosales le manifiesta a Jorge Useche que está preocupado por el puesto en el Dadis, entidad de la que fue director en el 2012, pero este le responde que ya eso está hablado con José Julián y que él le contestó que si no se podía en el cargo que querían, él le buscaba otro.

Al parecer, Correa quería como primera opción el cargo de director operativo de prestación de servicios de salud del Dadis, pero la tenía difícil porque este lo ocupa Abrahan Curi, hermano del ex alcalde Nicolás Curi y tío del concejal Javier Curi, y no podían quitarlo de allí porque no estaban seguros de que este hubiera metido los papeles para la pensión.

En el diálogo, Correa hace referencia a la importancia que tienen los tres cargos sugeridos a José Julián, especialmente el de la subdirección porque desde allí se realizan las contrataciones. Además exponen que el de Salud Pública se les salía de las manos porque José Julián ya lo había pactado con Luis Cassiani y no se lo iba a quitar para dárselo a ellos.

Jorge Correa: Me tiene preocupado eso (Dadis)

Jorge Useche: No ya hablé con él (José Julián) y me dijo que hay que revisar si es verdad que el man metió los papeles para la pensión, que si los metió estamos jodidos, pero que no me preocupara, que él me buscaba otra cosa, entonces imagínate que otra cosa me irá a buscar.

Jorge Correa: El de la Secretaria de Salud.

Jorge Useche: Hay que averiguar si el man ya metió los papeles para la pensión porque si está en vainas de esas, ya no lo pueden quitar.

Jorge Correa: Por eso, y él no presentó la renuncia; ayer la presentaron todos menos él.

Jorge Useche: Sí, así me dijo Adriana que ella estaba hablando con él eso.

Jorge Correa: Cómo nosotros nos podemos averiguar si el tipo metió los papeles para la pensión (…) hay gente moviéndose y llamándome.

Jorge Useche: Pero que averigüen y nos digan realmente si es que ya metió los papeles o es que está esperando cumplir la edad. Si está esperando algún requisito, si le falta la edad o algunos años de cotizar lo pueden sacar sin problema, pero si ya tiene todos los requisitos y metió los papeles estamos en problemas.

Jorge Correa: y por qué tiene que esperar, entonces si no te da eso qué te va a dar.

Jorge Useche: No disque me busca otra cosa.

Jorge Correa: ¿Pero osea, qué otra cosa vamos a querer, pero de verdad no le dijiste lo de salud pública?

Jorge Useche: Lo de salud pública lo tiene Cassiani y no se lo va a quitar a Cassiani para dárnoslo a nosotros.

Jorge Correa: ¿Y la subdirección? porque a mí me dijeron que este tipo se va a quedar en Santa Marta.

Jorge Useche: ¿Pero vale la pena, es mejor que la que tenemos o podemos pelar otra cosa en otra parte?

Jorge Correa: No la subdirección seria, si te da la subdirección porque ahí manejan contratación. Yo te dije lo fuerte. Yo te dije la Subdirección, Prestación o Salud Pública.

Jorge Useche: Hay que hablar con nuestros abogados para darle a José Julián no solo el problema sino una solución, es decir yo creo que lo que menos tenemos que hacer nosotros es ceder, averiguar que si es verdad que el tipo tiene eso, cuáles son las alternativas, para dónde se puede mandar, que lo corran de ahí, que lo pongan en una Subdirección que no tenga manejo, alguna vaina.

Jorge Correa: porque inclusive a mí me han escrito que saben que todo mundo anda diciendo que esa posición es de nosotros.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.