Víctimas de desalojo de edificios de los Quiroz se quejan ante el Concejo

La nieta de seis años del electricista Humberto Jiménez le preguntó “¿por qué le habían hecho todo eso?”. En el nuevo apartamento alquilado le decía, con llanto en los ojos, que ahora no tenía amigas y se preguntaba qué iba a ser de ella.

La preocupación de la pequeña fue transmitida por el abuelo ante la plenaria del Concejo. El hombre con voz pausada dijo que aquello era una muestra del impacto sicológico en su familia, desde que fue desalojado del edificio Portales de Los Alpes. Contó que él mismo tuvo una crisis en la que lloraba todas las noches y que el hecho afectó su salud en general.

Él y un grupo de residentes y compradores de los hermanos Quiroz, constructores de los 16 edificios que por orden de la juez Yuris Ponce fueron desalojados por riesgo hace dos meses, acudieron al Concejo a hablar de los presuntos incumplimientos por parte del Distrito, luego del fallo.

Jiménez, quien paga un arriendo de 1 millón 600 mil pesos, contó que sacó sus ahorros de toda una vida, $105 millones, y con su hijo Elkin prestó 60 millones más y le compró a Dellys del Carmen Quiroz el apartamento 106 de aquel edificio, que ahora es una mole fantasmal habitada por un solo residente que se resiste a salir de uno de los 22 apartamentos.

Jiménez y otros afectados como la joven abogada Marilyn Espinosa, quien está embarazada, Paulina Rico y Robinson Villadiego, entre otros, se quejaron ante la plenaria porque dicen ser excluidos de las reuniones de los despachos distritales, no se les informa a tiempo las decisiones, no conocen las acciones que se están tomando sino por terceros o por las redes sociales y dicen desconocer el plan de acción que ordenó la juez.

Espinosa relató a la plenaria que como mujer embarazada siente que todos sus derechos han sido vulnerados.

“No es cierto que como víctimas estamos reacios a colaborar; estoy embarazada y tengo 7 meses de gestación desde que empezó este viacrucis. No hemos tenido ningún acompañamiento psicosocial, no por los Quiroz sino por la Alcaldía; nos hemos enterado por la prensa que algunos se les ha efectuado el pago por 1 millón 500 mil pesos, por seis meses que durará el subsidio, pero a mí se me ha negado información desde la oficina de Control de Riesgo”, dijo la mujer.

“Los pagos ya se están realizando”: Distrito

Según Laura Mendoza, directora de Gestión del Riesgo, y Miguel Taján, abogado del Distrito, ya se ha pagado el subsidio a un grupo de 19 afectados a razón de 1 millón 500 mil pesos.

Para Mendoza, no es cierto lo que dicen los abogados de las víctimas de que ha existido incumplimientos.

Mendoza también informó que la amnistía o congelamiento de créditos en los bancos que les prestaron dinero para comprar estos apartamentos también se está cumpliendo para aquellos que llenaron el requisito del RUT.

Por su parte, el abogado Taján dijo que la contratación con la Universidad Nacional para revisar el informe técnico de la Universidad de Cartagena también se realizó.

Entre tanto, uno de los abogados de las víctimas, Javier Doria, piensa que ha existido incumplimiento a la orden de la juez Ponce, en todo sentido. “Todo se ha hecho por fuera de los términos”, dijo Doria.

Acompañamiento

El concejal citante del debate, Rafael Meza, expresó que “el debate no se hizo para atacar a nadie sino para buscar soluciones y que las familias víctimas se fueran con unas respuestas que les dieran tranquilidad; me preocupa que muchos no han sido notificados, otros no tienen dónde llevar la documentación y que hay inquilinos que ya recibieron sus pagos o subsidios y siguen en algunos apartamentos”.

El concejal César Pión presentó una proposición en donde solicitó el acompañamiento de la Personería y de Control Interno de la Alcaldía a todo el proceso del plan de acción del Distrito . “El problema no es solo humano, sino de la economía del Distrito porque no sabemos cómo estos egresos afectarán las arcas”, dijo Pión.

Hace un año de la tragedia

El próximo 27 de abril se cumple un año de la caída del edificio en construcción de los hermanos Quiroz, Portales de Blas de Lezo II, que dejó 21 muertos y 23 heridos y que se desplomó antes del mediodía de un jueves con todos los obreros que trabajaban a esa hora. Por el hecho está detenido en la cárcel Wilfran Quiroz jefe del llamado ‘clan Quiroz’.

Los 16 edificios en posible riesgo

Los dieciséis edificios construidos por los hermanos Quiroz con orden de desalojo son: Innova, Shalom, Villa Vanessa,Villa Ana, Portal de los Alpes, Calipso Tower, Brisas de los Alpes, Alpes 31, Brisas de La Castellana, Villa Mary, Tsalach, Villa May, Villa Naevia, Brisas de Blas de Lezo, Portal de Caracoles y Portales de Blas de Lezo I.