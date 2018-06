Voto en blanco en segunda vuelta, una opción que divide el escenario político

Son varias las posiciones y las polémicas que se han despertado en el ambiente político alrededor de la segunda vuelta presidencial, que enfrentará a Iván Duque y Gustavo Petro en las urnas el próximo 17 de junio. Sin embargo, ha sido el voto en blanco lo que más ha generado enfrentamientos, debido a que en esta ocasión no tiene carácter vinculante.

Recientemente, Clara López, exfórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, cuestionó a este mismo porque declaró que votaría en blanco.

“Con respeto, Humberto de la Calle ¿usted piensa que el voto en blanco conduce a ‘la organización de la sociedad para evitar que se nos queme la paz en la puerta del horno’ que propone en su columna? Quienes le acompañamos en la lucha de la paz tenemos derecho a pedirle que reconsidere”, expresó López en su cuenta de Twitter.

Este pronunciamiento se hizo tras una columna publicada por De la Calle en diario El Tiempo y en la cual asegura que las propuestas de Iván Duque generan un enorme riesgo de destruir lo logrado en el acuerdo de paz con las FARC.

Otro que tampoco ha sido ajeno a las críticas es Sergio Fajardo, quien luego de quedar en tercer lugar de la votación presidencial de primera vuelta, anunció que optaba por el voto en blanco.

“Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia: un país unido en medio de las diferencias que lo enriquecen, un país que le da la espalda a la política tradicional para poder luchar en serio contra la corrupción, una sociedad que respeta los acuerdos de paz, una política que no diga cualquier cosa con tal de ganar”, escribió el excandidato presidencial en una carta pública.

Este mismo escenario se ha trasladado a las redes sociales, donde hay un gran número de ciudadanos que promueven esta iniciativa, pero hay otros que la rechazan, argumentando que la situación del país no está para quedarse sin participar en una decisión como esta, debido a que el voto en blanco no se tendrá en cuenta.

Pese a esta inclinación a favor del voto en blanco como símbolo de rechazo a los dos candidatos que se disputan la segunda vuelta, al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE), surgió una propuesta liderada por el magistrado Armando Novoa, que propone la eliminación de esta opción en el tarjetón de las elecciones a Presidencia en segunda vuelta.

Los argumentos del magistrado, según una carta pública que dirigió al registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, y a la presidente del CNE, Yolima Carrillo, según las leyes electorales este se permite en primera vuelta y no en la segunda porque en esta última no tiene incidencia sobre el retiro de los candidatos si llega a ganar el voto en blanco.

“Se establece que en la primera vuelta, pero no en la segunda, precisamente porque en este evento no tiene incidencia sobre el retiro de candidatos, ni en la repetición de la elección, pues el artículo 190 no lo contempla. Mal haría la autoridad electoral en ir más allá de lo que establece la carta fundamental”, dice el texto.

Sin embargo, luego de darse el debate, las autoridades electorales optaron por dejar el voto en blanco en el tarjetón, pese a que no es vinculante en términos de resultados.