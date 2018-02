"Voy a legislar desde los barrios, municipios y veredas": Yamilito Arana

El magangueleño Yamil Arana Padauí, de 27 años, es uno de los aspirantes más jóvenes a la Cámara por Bolívar por el Partido Conservador. Es pariente de los Arana en Magangué y también de los Padauí, apellidos de políticos en esa su ciudad natal, pero ha hecho política incluso, dice “con Marcelo Torres que es de la Alianza Verde”. “He hecho política con mi tío Anuar Arana que fue alcalde de Mangangué; y a mi tío el representante a la Cámara Hernando Padauí, lo quiero mucho pero somos de cuerdas políticas distintas”.

Yamilito, como se da a conocer, es economista de la Universidad de Los Andes. Apoyado por el representante Pedrito Pereira, dice que uno de sus sueños es “continuar el proyecto que empezamos con la senadora del partido, Nadia Blel, y es cambiar la forma como se hace política en Bolívar; por eso estamos hoy con ella, para desde la Cámara gestionar los recursos que el departamento necesita”.

El candidato expresa que “un propósito en esta campaña con la senadora es legislar estos 4 años desde los barrios, desde los corregimientos, los municipios, las veredas en Bolívar”.

Fruto de ese trabajo político en su ciudad natal, el candidato manifiesta que tiene un propósito en su agenda de propuestas para esa ciudad bolivarense. “Magangué, como el departamento mismo, necesita que se unan todas las clases sociales, la política, la dirigencia social, civil, los gremios, necesitamos dejar las diferencias para que Magangué salga adelante, y lo propio con Bolívar, eso debe ser un solo propósito, y esperamos que después del 11 de marzo todos los congresistas podamos estar unidos. Eso es mi campaña, una invitación a la unión para traer desarrollo a esta región, voy a abanderar una unión de quienes lleguemos al Congresos y seamos de Magangué, para lograr el alcantarillado de esa ciudad, que es la obra prioritaria en estos momentos, incluyendo sus barrios subnormales”, sostiene.

Propuestas

Entre otras propuestas, Yamilito Arana dice que trabajará, desde la curul, como promotor e impulsor de los servicios públicos (acueductos, alcantarillados) no solo para Magangué, sino para todos los municipios de Bolívar.

“He hablado con la senadora Nadia sobre proyectos de tecnificación del agro, los cuales existen en el Ministerio de Agricultura, y otras entidades, lo que ha faltado es gestión de los parlamentarios y de los gobernantes; eso hace que se pierdan recursos porque no hay la gestión adecuada, a la gente no le gusta hacer y presentar proyectos; mucha gente no le invierte a eso sino a las obras de concreto”, dice sobre la agroindustria.

Salud

Dentro de sus propuestas dice que existe el decidido propósito de que haya una libre escogencia del operador del servicio de la salud por parte de los usuarios.

“La gente hoy está obligada a ir a las IPS con su carnet solamente a las que tengan convenios con su EPS; estas les pagan a las primeras por usuarios; hoy por ejemplo Cajacopi contrata con una IPS, Salud Vida, unos cinco mil usuarios al año, y le pagan unos recursos por esos usuarios y todos los afiliados de la Cajacopi tienen que ir a esa IPS. Lo que nosotros estamos proponiendo es que los usuarios sean libres de escoger la IPS a los que ellos quieran ir; eso contrarrestará el hecho de que las IPS presten los servicios como se les dé la gana. Con una libre competencia las IPS se esmerarán por prestar un mejor servicio a los usuarios”, plantea.

La propuesta en salud- dice- incluye “la entrega de medicamentos a tiempo, el agendar citas de manera eficiente y no como sucede ahora, con citas para 15 días o más; lo que queremos es que se cree un registro nacional de IPS y ellas cobren por eventos atendidos”.

Otra de las propuestas de Arana Padauí es “trabajar por la legalización de predios y lotes en los barrios subnormales, en las zonas municipales y rurales del departamento”.