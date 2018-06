William García renunció a Corvivienda, con intención de lanzarse a la Alcaldía

William García Tirado completó dos años y medio al frente de Corvivienda. Este lunes, presentó su carta de renuncia y se despidió de su equipo de trabajo, durante la entrega de un balance de su gestión.

“Hoy nos vamos con mucha nostalgia, hemos creado la familia corvivientista, como la hemos llamado, para sacar adelante todos los temas misionales. Nos vamos con nostalgia, no con tristeza, pues ahora me toca enfrentar el reto de ser ciudadano, como lo hemos venido siendo, pero ya no como funcionario, para seguir trabajando por Cartagena”, manifestó.

García Tirado quién asumió la dirección del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital durante la administración del exalcalde Manolo Duque, manifestó que uno de los logros de su gestión fue minimizar el impacto de los procesos judiciales que afectaban los recursos económicos de esta entidad.

“Lo que venía pasando es que muchas demandas venían permanentemente afectando las arcas de Corvivienda. Lo primero que hicimos fue cerrar esa puerta y nos pusimos en la tarea de defender todos estos procesos contra la entidad, cosa que logramos. Encontramos 27 procesos en contra, hoy dejamos 19, casi todos controlados, esperamos que esta institución siga en esa dinámica y que los recursos sean destinados para subsidios de vivienda nueva".

Durante su gestión, García Tirado lideró el programa ‘Casa pa’ mi Gente’ y tres ofertas ofertas institucionales de subsidios de vivienda para personas vulnerables en Cartagena.

“En la primera oferta institucional fueron 980 subsidios entre totales y parciales que entregamos. En la segunda 1180 subsidios, la tercera 170 y estamos proyectando un proyecto de vigencias futuras para mil viviendas nuevas para el próximo año. En cuanto a mejoramiento de vivienda, se beneficiaron más de 1.300 personas y fueron entregados más de 2,500 títulos”, sostuvo.

La renuncia de Garcia Tirado obedecería a su aspiración de lanzarse nuevamente a la Alcaldía de Cartagena. Al presentar la renuncia a su cargo, el exfuncionario se protege de una posible inhabilidad, pues si quiere ser candidato, debe renunciar un año antes de las elecciones de 2019.

En las elecciones de 2015, William García aspiró por firmas al cargo de alcalde Mayor de Cartagena de Indias. No obstante, antes de llegar a las urnas, la Registraduría no avaló la totalidad de las firmas que necesitaba. Fue así como García Tirado se unió a la candidatura de Manuel Vicente Duque, quién salió victorioso.