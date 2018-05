¡Ya es un hecho! Anaya, Muñoz y Quintana se unen a Andrés Betancourt

Luego de que la excandidata a la Alcaldía, Lía Margarita Muñoz anunciara a este medio una posible coalición entre los candidatos Jorge Quintana y César Anaya a Andrés Betancourt, hoy es un hecho. (Lea aquí: La alianza que organizan cinco candidatos para ganar la Alcaldía)

Los candidatos César Anaya y Javier Quintana declinan a sus candidaturas para apoyar a Andrés Betancourt.

Betancourt, candidato por el partido ASI, anunció en una rueda de prensa desde su sede de campaña, la adhesión de estos políticos en lo que ha denominado una alianza por la 'Defensa de Cartagena'.

"Ellos no han depuesto su liderazgo...no vamos a permitir que otra campaña que con sus ínfulas de poder se apoderen de la ciudad", sostuvo.

La excandidata Lía Muñoz expresó con voz energética que llegó la "era del cambio" y, que esperan derrotar a la "corrupción el próximo 6 de mayo".

El candidato Jorge Quintana, "el pueblo cartagenero debe levantarse y demostrarle a Colombia que no somos una ciudad corrupta".

Por su parte, César Anaya, quien habia inscrito su candidatura por el partido de Opción Ciudadana y quién insistió en varias oportunidades que iba solo hasta el final, señaló: "Soy un convencido de que esto es lo mejor que le puede pasar a Cartagena. Hoy prima el interés colectivo. Y hemos sido cómplices de la crisis socio político por la que atraviesa la ciudad. Aquí no hay un asomo de negocio. Si así fuese, estaríamos en otra campaña", dijo. (Lea aquí: Anaya dice que va hasta el final en su aspiración a la Alcaldía)

Y agregó "estamos preparados para ganarle a la maquinaria".

Andrés Betancourt en alianza con Quintana, Anaya y Muñoz entraría a competir con los candidatos Armando Córdoba (Partido Alianza Verde); David Múnera (Polo Democrático); Javier Bustillo( Partido Somos Región Colombia) y Antonio Quinto Guerra (Partido Conservador).

Bustillo va solo

El candidato Javier Bustillo, del Partido Somos Región Colombia, rechazó cualquier acercamiento político con el candidato Andrés Betancourt para formar una alianza.

“Manifiesto a la opinión pública que en mi caso no he sido ni contactado ni participado en ningún proceso de alianza con ningún candidato. Representamos un bloque de opinión, y especialmente una cnadidatura independiente, una candidatura que tiene claridad frente a los propositos que hoy necesita la ciudad de Cartagena, no somos candidatos de la mecánica politico y no estaremos haciendo acuerdos para apoyar a candidatos que representan más de lo mismo”.

Bustillo hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza su voto a consciencia y acuda a las urnas a elegir el próximo alcalde de manera sensata.