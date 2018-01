"Ya está bueno, ahora nos toca a nosotros": Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, el candidato presidencial ha estado bastante trinado y compartido en las redes, con críticas a favor y en contra, en los últimos días, dado que respondió a una pregunta ambiental sobre cuál era el páramo más grande del mundo, que él no iba para un concurso, que lo consultarán en Google.

Pero quienes lo han escuchado saben que de ese talante son muchas de las respuestas del matemático que gobernó a Antioquia y Medellín y que hoy en alianza con el Polo Democrático, la Alianza Verde, y su movimiento Compromiso Ciudadano, aparece liderando varias de las últimas encuestas de intención de voto.

De visita a El Universal en compañía de Jorge Robledo, Claudia López y el número uno en la lista a Senado por esa coalición, el profesor Antanas Mockus, habló de los derroteros de la campaña, a tres meses de la primera vuelta presidencial.

De la coalición dijo: “En medio de todo este contexto de incertidumbre, desconfianza y frustración colectiva en muchos aspectos de la sociedad colombiana, nosotros como coalición somos un caso inédito de la política en el país. La mejor forma de explicarlo es que nadie se hubiera imaginado empezando por mí, que hoy pudiéramos estar con Robledo y Claudia López, trabajando con unas bases programáticas, y unas listas a Congreso que representan el cambio”.

Fajardo dijo que ahora todos quieren unirse: “Fíjense todos quieren con nosotros, eso significa que lo que hicimos está bien hecho, es sólido, con una característica muy importante: somos capaces de ser diferentes y no solamente eso, sino que nos hemos esforzado por construir un terreno común que nos permita estar juntos”, expresó.

Lucha contra el clientelismo

Expresó que su gobierno no se venderá por puestos ni votos. “La caricatura que han hecho del Caribe es que siempre vienen los poderosos con tulas llenas de plata.Pero nosotros no pagamos un peso por un voto en el Caribe ni en ninguna parte. Eso indica que podemos gobernar de una manera distinta porque no entramos a repartir puestos y contratos. No somos los ñonos ni musas que pusieron 300 mil votos entre ellos dos y después los pagaron con puestos e impunidad”, dijo.

Los 13 puntos

Explicó que su acuerdo programático en el marco de esa coalición está consignada en 13 principios rectores.

“Podemos hablar de la reconciliación en Colombia; no estamos en una política del miedo, ni de la rabia, ni de la venganza, del odio, ni de la agresión, sino una coalición que puede convocar a todos los sectores de nuestra sociedad y somos ejemplo de qué significa trabajar siendo diferentes. Esos es muy fuerte; y eso es lo que recibimos en todas las calles, en todos los lugares estamos recibiendo una simpatía, un gusto de la gente; y seguimos sin distraernos, concentrados”. Advierte que: “Esta reunión no sería posible si no fuera por Claudia quien nos invitó, nos provocó y nos juntó. Los elementos que están en nuestro acuerdo programático fue fruto de un trabajo de meses para poder construir unas bases para el cambio”.

La lucha contra la corrupción

Para Fajardo, el legado de Mockus, Robledo y López, “representa a una generación que ha dignificado a la política, un grupo de personas que han sido ejemplares en la práctica política”.

“Yo vengo con una experiencia de lo local en la Alcaldía y la Gobernación; lo importante es que cada uno trae su camino y nos encontramos y complementamos de una manera muy especial con toda esa experiencia del Congreso de la República, alrededor de un punto: la lucha contra la corrupción”, dice.

“Somos los que abanderamos esa lucha en Colombia. Pero lo más importante para mí es la confianza que hemos construido entre nosotros y que derrotaremos a los mismos de siempre, ya está bueno”.

“Son más las cosas que nos unen”

La senadora Claudia López opinó sobre la alianza que: “La construcción de esta coalición ha sido muy distinta; sabemos qué nos une el respeto a la promoción de una economía de mercado, al empresariado, entender qué es la empresa y la generación de empleo privado en una sociedad. Además nos une el compromiso de reformar el sistema de salud, para recuperar la salud pública para la prevención. La educación como motor de transformación de una sociedad, que la nueva economía con la que podemos generar nuevos empleos está en la educación, la ciencia y la tecnología, y la innovación”.

A su turno, el senador Jorge Robledo, expresó: “La base de este acuerdo para mí histórico es la lucha contra la corrupción, somos partidarios del proceso de paz, porque desarmar a las Farc y la negociación es una idea correcta así la haya hecho Santos. Pero no somos ni ellos, ni queremos parecernos a ellos; los mismos con las mismas que han gobernado y que quieren reelegirse. Este es el país en donde hay un pacto de impunidad montado entre todos por los mismos con las mismas”.

Sobre el fiscal

"Yo nunca he dicho una palabra sobre las actuaciones del fiscal, (Néstor Humberto Martínez”), ni he dicho digan esto del fiscal o no; porque esa no es la forma que actuamos ni vamos a actuar. Soy respetuoso como líder porque tengo que dar ejemplo. Él deberá responder sobre su actos”, Sergio Fajardo.