“Yo aún no era congresista”: Senadora sobre caso Odebrecht

La senadora del Partido de la U, Sandra Villadiego Villadiego, ante las declaraciones que entregó la Fiscalía General de la Nación en las que se le menciona, dijo que “nadie, absolutamente nadie puede decir que he recibido un peso por sobornos de Odebrecht ni de ninguna persona, privada o pública”. La congresista reiteró que tiene la conciencia tranquila y en paz.

Recordó que el gobierno le entregó a Odebrecht el proyecto Ruta del Sol sector II, contrato 001 de 2010, suscrito el 14 de enero de 2010, entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO y la concesionaria Ruta del Sol SAS, integrada por la Constructora Norberto Odebrecht, entre otros.

“En ese momento no era congresista, ya que mi primera elección como Representante a la Cámara por Bolívar fue el 14 de marzo de 2010 y me posesioné el 20 de julio de 2010”. En este proyecto se presentaron varios Otro Sí. Uno de ellos fue el número 6 para la construcción de la Transversal Río de Oro – Agua Clara – Gamarra el 14 de marzo de 2014. Para esa fecha era senadora electa".

Villadiego señaló que en su labor como congresista, "jamás he pertenecido a las comisiones económicas del Congreso”. Agregó que hoy día es Senadora e integra la Comisión Sexta, y “precisamente en mi comisión realicé un debate de control político donde denuncié y puse al descubierto irregularidades que se cometieron al entregar en concesión, a través de un a APP a la firma Navelena, integrada por la empresa brasilera Odebrecht, dicho contrato para la recuperación y navegabilidad del río de la Magdalena”.

En su momento, la congresista dijo que pidió que se investigaran estos hechos, pero las autoridades no atendieron la solicitud planteada.

“El pasar del tiempo me dio la razón, el Gobierno, a través de Cormagdalena, liquidó el contrato; las obras no se realizaron, todo quedó inconcluso, tirado a su suerte, el rio moribundo y nadie responde por todo este despilfarro. Allí están las constancias de lo que pedí, los videos en los que quedaron grabados los debates en los que puse al descubierto la comisión de posibles hechos de corrupción. En esa ocasión se le pidió a los órganos de control que adelantaran una investigación rigurosa y hasta el día de hoy, estas no han dado los resultados”.

"¿Qué pasó con las obras del río Magdalena?, ¿Qué pasó con este millonario contrato, entregado por 13 años, y 2.5 billones de pesos a Odebrecht, socio mayoritario de Navelena? . Resulta que debido al control político que ejercí, en el que puse al descubierto posibles hechos de corrupción, paso de denunciante a ser investigada. Me pueden investigar hasta el último detalle de mi vida porque me siento en paz y tranquila, yo no quiero pensar que esto es una cazaría de brujas, qué está pasando en Colombia?”, se preguntó.

Dijo que allí están los resultados el ejercicio del control político que se hizo y que el objeto contractual de dicho contrato no se cumplió.

Finalmente, pidió que ante este señalamiento que hizo la Fiscalía, los órganos de control se pronuncien y le cuenten al país qué ha pasado con esta investigación que como Senadora solicité.

“Pueden investigar hasta el último detalle de mi vida”, finalizó.