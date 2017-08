En este diálogo Roselyn Montero, abogada de la Contraloría, habla con un hombre desconocido (HD). Tienen una discusión porque Jorge Useche le ha dicho a ese hombre que Roselyn no quiere participarlo de un contrato. Al parecer se trataría del contrato de arrendamiento de Corvivienda.

En un audio previo se ha escuchado que quieren negociar para que el contrato aparezca en el papel como de 19 millones pero que en realidad cobren menos, entre 15 y 17 millones.

Ros. ¿Que yo dije que esa plata era mía y que yo hacía con eso lo que me diera mi gana? ¿Te dijo así?

HD. Así, yo dije bueno, deja que la voy a llamar ahorita, y le voy a decir… Te voy a decir una cosa, independientemente que tú digas no, bueno está bien, si tú no me quieres dar, no hay problema.

Ros. Yo no te estoy diciendo eso, yo le dije Jorge, eh… escucha…eh… eso ni siquiera todavía está

HD. Yo sé que no está, pero… ah, porque también me dijo: ‘no, yo no le voy a dar la plata para su matrimonio’

Ros. Ya… yo tampoco le dije eso

HD. Ok. Independientemente de eso, le dije, para qué cogería yo…

Ros. Te voy a decir una cosa… mierda, tengo rabia. Ya me molesté porque yo no, yo… agggggg. Me provoca decirle su poco de cosas

HD. No, no le digas nada, solamente te lo estoy diciendo a ti como amigos, o sea independientemente de que las cosas pasen, sucedan como quieran suceder y ya. Escúchame…

Ros. Pero me da…

HD. Ya. Que me case o no me case pienso que contigo yo tengo una amistad, independientemente que no me la apruebe Yeimy, o lo que sea, yo contigo me siento bien porque yo hablo contigo sinceramente y me desahogo en cosas que a nadie se las he contado en mi vida y tú lo sabes y eso es lo chévere nosotros seamos, que se mantuvo la relación porque fuimos amigos y hubo sinceridad entre los dos y yo te dije una cosa, yo estoy buscando una plata es para el bienestar de mi hijo, para más nada, para darle cosas, un pote de leche, para darle si necesita vestirse, para eso porque para más nada: quinientos mil pesos. Cuánto se gasta en pañales, tú misma te dabas cuenta, o sea ¿los cuatro potes cuánto valían? Costaban sesenta mil pesos, pañales, son cosas que obviamente no es que te las tenga que contar, es que tú las sabes porque tú las viviste a mi lado.

Ros. Sí pero si tú sabes cómo soy yo, me imagino que si tú te molestaste es porque si le creíste eso que te dijo.

HD, Escúchame, no le creí nada, le dije ‘no joda no creo que Roselyn haya dicho eso porque yo hable ayer con ella’

Ros. Te voy a ser sincera, eso todavía no se ha dado, de pronto se dé este año, pero yo sí le puedo decir, yo le puedo decir ‘dale algo ahí’. Pero en el momento no puedo.

HD. No porque es que escucha, te voy a decir algo: porque es que yo quedé en una cosa con él, le dije bueno mira, hay una cosa aquí, una posibilidad que se den estas cosas, yo no quiero tanta plata, porque tampoco de avaricioso, solamente cuando tengan la plata esa, bueno si se da, que quedamos en una cosa, cogemos esa plata y comemos de ahí, con eso ella no va a estar gastándose la plata de su sueldo o… le dije, que sí van a dar dos millones, millón quinientos

Ros. Pero es que eso es distinto

HD. Yo sé… independientemente te voy a decir una cosa, si tú dices que no me den nada, no me den nada, no ha pasado nada, porque tampoco como me lo has dicho toda esta semana, que no tienes obligaciones conmigo, ni desde ya, ni hoy, ni nunca has tenido obligación, todo ha sido de corazón y por eso es que eres una hija de Dios bendecida porque eso es bendición

Ros. Si pero me molesta mucho que Jorge (Useche) se ponga a inventar lo que no es.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.