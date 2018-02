"Yo, más que un pollo, soy un gallo joven": Iván Duque

Lo cortés no quita lo sincero. Esa es la posición en la que por estos días está haciendo su campaña el precandidato presidencial Iván Duque Márquez, quien desde la orilla del uribismo quiere ganar la postulación presidencial de la derecha, y es directo en decir que se ha preparado para ser Presidente de la República y no Vicepresidente, y que para ese cargo siempre ha pensado que una mujer sería su complemento ideal. (Lea aquí: Vargas Lleras dice que a Duque le falta experiencia para ser presidente)

Y es que Duque tiene razones para fundamentar sus comentarios. Al interior de su partido, el Centro Democrático, les ganó la carrera a cuatro candidatos, consolidó unas mayorías pese a las voces críticas de algunos sectores, pero sobre todo logró llevar a Marta Lucía Ramírez a la consulta interpartidista, pese a que ella prefería la encuesta sin que estuviera además Alejandro Ordóñez.

Aunque le apuesta a un lenguaje sin puyas a sus competidores, no duda en responderles. Como por ejemplo al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien le dice que se equivoca al decir que él está muy pollo para gobernar, y que por el contrario se considera 'un gallo con experiencia' para hacerlo.

Sereno, concreto y directo, así habló Duque.

- La campaña de la consulta interpartidista ya arrancó, ¿cómo va usted?

Muy contento, recorriendo el país, es una campaña alegre, de emoción, de llegarle a la gente, de propuestas, de hablarles a los colombianos de cómo queremos recuperar la legalidad, de enfrentar cualquier forma de crimen organizado, de combatir el microtráfico, la extorsión, una propuesta muy clara del orden y la justicia.

Segundo, hablando de emprendimiento, cómo vamos a recuperar la economía, de poner a las empresas a crecer, a generar empleo, de cómo vamos a eliminar los gastos innecesarios, reducir el gasto público en donde se pueda recortar.

- ¿Superado el malestar que llegó a haber entre ustedes, los precandidatos de la consulta interpartidista de la derecha?

Yo soy de centro y me defino como una persona de centro. Hago parte de una generación que no quiere seguir viendo a Colombia dividida entre izquierda y derecha. Hicimos todo el esfuerzo en propiciar que fuéramos los tres, sin exclusiones, es algo bueno para el país.

- Usted dice que es de centro, ¿pero Ordóñez y Ramírez no le dan ese matiz de derecha a esa consulta?

No los voy a criticar a ellos, estoy haciendo una campaña en donde no estoy entrando a ningún tipo de categorización de mis contrincantes. Estoy trabajando intensamente en mi programa de gobierno para ganar y mostrar al país una propuesta de futuro.

- Usted le pidió a Ordóñez y Ramírez que más allá del mecanismo de elección, los tres construyeran un programa de gobierno, ¿eso sí ha avanzado o se quedó ahí?

Va lento, creo que quizás es por la coyuntura, pero lo cierto es que nosotros, los tres, tenemos que llegar con un programa común. Yo ya presenté mi programa hace más de seis meses y hoy me siento contento de recorrer a Colombia hablando de propuestas sin responder ataques y ninguna provocación.

- ¿Temas como el crecimiento económico y no sólo la seguridad, es lo que más lo diferencia a usted del exprocurador Ordóñez?

La seguridad no se consigue con discursos, la seguridad necesita gerencia y visión. Estoy comprometido en enfrentar el microtráfico en las ciudades y voy a prohibir la dosis personal, voy a sacar a los jíbaros de los parques, que son los que amenazan a tantas familias colombianas. Vamos a volver a los consejos comunales semanales, a la política de cooperantes, de recompensas.

- Es decir ¿esta será otra campaña presidencial signada por el tema de seguridad, muy parecida a 2002 cuando ganó Uribe?

Sin seguridad no se logra crecimiento económico, sin crecimiento económico se detona una política social, por eso lo que les digo a los colombianos es que la seguridad es importante. El ELN se siente hoy al ancho de la seda por todas las prebendas que se les entregaron a las Farc, quieren las mismas concesiones, y con eso estamos generando nuevas violencias. Con el ELN nunca se debió hablar de un cese al fuego bilateral, porque el Estado no puede renunciar a su deber constitucional de proteger la honra y vida de los colombianos.

- ¿Qué le cambiaría a la implementación de lo que va del proceso de las Farc?

Se debe garantizar que los cultivos ilícitos en Colombia no sigan creciendo. Es que en todo este proceso el Gobierno dijo que lo iba a adelantar para enfrentar el narcotráfico y que íbamos a contar con el apoyo de las Farc, suena a chiste. Hoy los cultivos se dispararon, los tenemos en las regiones donde las Farc tenían influencia y ahora están con grupos disidentes. Hay muchos incumplimientos.

Los cabecillas deben decir la verdad, reparar, ha pasado más de un año y no se conoce la verdad de los niños reclutados, ha pasado más de un año y no han entregado todos los dineros y tampoco han entregado las rutas del narcotráfico, no han dado claridad en este año de tantos secuestrados que las familias dicen que están desaparecidos. Todo esto demuestra que la implementación ha sido una gran burla por parte de las Farc. Por eso yo digo: ni risas ni trizas.

- ¿Con quién no va a hacer alianzas en esta carrera presidencial?

Las alianzas tienen que ser sobre la base de coherencia, de congruencia. Yo no veo ningún camino posible con quienes han patrocinado la impunidad, o quienes han patrocinado una política tributaria que está asfixiando a los colombianos, o los que han patrocinado la venta de activos estratégicos de la Nación como Isagén, o quienes desde el gobierno fueron partícipes o fueron arquitectos o guardaron silencio cómplice frente a todas las concesiones que se les entregaron a las Farc.

- Es decir ¿le está cerrando el paso a una alianza con Germán Vargas?

Las alianzas se deben hacer sobre la base de congruencia; ahora, nunca es tarde para arrepentirse.

- ¿Y si ve a Vargas arrepintiéndose?

Nunca es tarde para arrepentirse.

- ¿Está muy 'pollo' para gobernar a Colombia o sí está preparado?

Yo me siento orgulloso de mi juventud, pero también me siento orgulloso de mi preparación, tengo una carrera de casi 20 años en donde he tenido la posibilidad de trabajar en el equipo económico en Colombia ante el BID, estuve en la ONU, fui director programático de una campaña presidencial, profesor universitario, una formación académica en administración pública, en regulación. Hoy tengo el entusiasmo, la preparación y la convicción de que le ha llegado el chance a una nueva generación.

- Es decir ¿es un pollo con las 'espuelas' que necesita la Presidencia de la República?

Yo, más que un pollo, soy un gallo joven.

- Hace cuatro años le criticaron a Óscar Iván Zuluaga que estaba a la sombra de Uribe. ¿Iván Duque estará a la sombra de Uribe también?

Yo no tengo complejos de inferioridad, al contrario me siento orgulloso de ser uribista y de trabajar con el expresidente Uribe, es un gran colombiano, que dejó un mejor país. Quiero ser presidente de una Colombia en donde él lidere la bancada de gobierno en el Congreso y ojalá pueda presidir el Congreso en el primer año de gobierno. Con su liderazgo vamos a poder sacar en el primer año la reforma fiscal, la reforma a la justicia, la reforma pensional que Colombia necesita.

- ¿Por qué algunos sectores no querían estar con usted en el Centro Democrático?

No sé, la política muchas veces genera pasiones que se convierten en barras bravas, uno tiene que tener ecuanimidad y tranquilidad. Nunca ataqué a ningún miembro del partido, a ningún contendor, desde que gané hice un llamado a la unidad y quiero trabajar en esa dirección. Creo en la política que se hace sumando y cuando hay ataques se responde con propuestas, y cuando hay más ataques se responde con más propuestas y cuando hay bajezas se responde con altura.

- ¿Si usted pierde la consulta, sí se monta a ser vicepresidente?

Yo siempre he dicho que cuando uno se mete en una convergencia tiene que ver en su corazón y su mente lo que uno quiere, lo que uno desea ser. Yo soy candidato a la Presidencia y quiero ser presidente de Colombia.

- ¿A quién de sus dos competidores prefiere de vicepresidente?

No me ponga a hablar de nombres en particular, pero siempre he dicho que tengo un gran anhelo, que mi fórmula a la Vicepresiencia sea una mujer.

- Santos, en 2010, dijo que no subiría los impuestos y le tocó. Usted dice ahora que no subirá la edad de pensión. ¿Le pasará lo mismo?

La gran reforma pensional no está en este momento en la edad, la reforma está en eliminar las distorsiones que se han generado entre los dos regímenes, la reforma está en que los subsidios no se pueden quedar en el régimen de prima media para las personas de mayor ingreso, la gran reforma está en que haya un pilar solidario efectivo para que los subsidios se concentren en quienes más lo necesitan y se haga un gran programa de formalización laboral. Si logramos eso, aumentar la edad no es un tema importante en los próximos cuatro años.