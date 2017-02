Zuluaga dice que nunca hubo contactos con Odebrecht para financiar su campaña

Tras publicar un comunicado con copias de contratos, pagos y demás movimientos de su campaña, el precandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga ofreció una rueda de prensa por el presunto financiamiento que habría hecho Odebrecht por medio del estratega político Duda Mendonça.

"Nunca hubo un contacto con ellos -Odebrecht- con ese propósito, y por eso no figura un solo pago en mi campaña y en mi contabilidad. He sido muy celoso en garantizar la transparencia de la información y en presentar con mucho rigor nuestras cuentas", dijo Zuluga.

Según cuenta, él tuvo que tomar la decisión de buscar un estratega político fuerte con ánimo de subir en las encuestas porque solo llegaba al 2 o 3 % y no tenía mucha posibilidad de ganar. Y en esa búsqueda, un miembro de su comité político de campaña le mencionó que averiguaría en Brasil, donde hay firmas fuertes en este tema.

"Como candidato tomo una decisión: necesito un apoyo externo de un estratega político que realmente pueda hacer una diferenciación de lo que pueda ser mi propuesta de campaña. Indago con algunas personas y me hicieron una reflexión que yo no conocía: 'hoy hay firmas de mucho éxito en diferentes países de América Latina, en Brasil'. Daniel García, a quien conozco desde el Gobierno del presidente Uribe en el año 2002, quien tenía vínculos con Odebrecht, estaba en mi comité político y él me dijo 'yo le puedo averiguar qué firmas hay en Brasil' y fue como él indagó en Odebrecht", afirmó.

Y agregó: "A mí me pareció lo más natural. Una empresa que no tenía ningún señalamiento en Colombia, que tenía obras importantes, una empresa cuyo socio de Tramo 2 de Ruta del Sol era el Grupo Aval, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, yo no le vi ningún problema, antes agradecí que me pudieran facilitar los nombres de llegar a esta persona. Esa es la relación".

Después, dijo, él mismo -sin que se involucrara su hijo-, negoció con Duda Mendonça nombre al que llegó después de esa búsqueda, y acordaron que la campaña le pagaría 1 billón y medio de dólares con dos condiciones: 1) que él se unía a su campaña como una oportunidad de abrir mercado en el país y 2) que habría capacidad económica para hacer inversión en comerciales de televisión.

"Esos son los únicos pagos negociados, acordados y que fueron girados de mi campaña. Por eso respondo plenamente por esta negociación, la cual está debidamente soportada en todos los registros contables", dijo.

Por lo anterior, afirma que subió a su página todos los soportes de su campaña, que no va a renunciar a su precandidatura y que no hará ningún señalamiento o conclusión respecto a los sucedido porque lo que se conoce es solo una publicación en una revista brasilera - en la que Mendonça dice que también lo financió Odebrecht -, pero ningún documento que sustente la información.

Y agregó: "Si hay una campaña que ha sido escrutada, que ha sido medida, que ha sido verificada (...) luego, por supuesto que mis libros están abiertos y por eso he publicado desde ayer todos los contratos, todos los pagos, todos los giros del exterior".