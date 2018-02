398 procesos administrativos sancionatorios a beneficiarios de vivienda gratis

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Fonvivienda confirmó que actualmente adelantan en Sincelejo 398 procesos administrativos sancionatorios, ante el presunto incumplimiento de las obligaciones, por parte de los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, en los proyectos de Altos de la Sabana y Villa Karen.

El director de Fonvivienda, Alejandro Quintero Romero, informó que por ahora se están adelantando las investigaciones para comprobar la veracidad de las denuncias de incumplimiento reportadas en los proyectos de vivienda gratuita en Sincelejo.

El funcionario aclaró, además, que a todos los hogares que presuntamente están infringiendo las obligaciones del programa se les garantizará el debido proceso, para que puedan ejercer su derecho a la defensa.

“Si el resultado de la investigación comprueba el incumplimiento por parte del hogar, el Ministerio de Vivienda revocará el subsidio y asignará la vivienda a otra familia, que esté en lista de espera u cumpla los requisitos establecidos en la normatividad”, dijo.

De acuerdo a Fonvivienda, entre las obligaciones que adquieren los hogares beneficiarios de las casas gratis se destacan: no realizar actividades ilícitas, habitar la vivienda mínimo 10 años, no vender y no arrendar, entre otros.

“No es cierto que se estén quitando las viviendas a las familias más vulnerables, por el contrario, nuestro compromiso es entregarles viviendas gratuitas y dignas a 130 mil hogares, pero es necesario que estas personas tomen conciencia de sus deberes como beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie”, aclaró Alejandro Quintero.

Por ello, están haciendo un llamado a las familias favorecidas con este Programa en todo el país para que cumplan los compromisos adquiridos como propietarios, porque de lo contrario pueden llegar a perder sus casas.

Fonvivienda solicitó a los alcaldes que informen oportunamente al Ministerio de Vivienda cualquier eventualidad que se presente en los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, para poder actuar de manera eficiente y brindar oportunidades a quienes realmente aprovechen el programa.