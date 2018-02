701 víctimas del conflicto armado serán indemnizadas en Atlántico

Este lunes, el Estado colombiano, en su compromiso de atender y reparar a la población víctima del conflicto armado, realizó el pago de 201 indemnizaciones para víctimas residentes en los municipios de Soledad y Malambo, siendo esta la primera jornada de las seis en total que se van a llevar a cabo durante la semana.

En general, serán 701 cartas de indemnización por un valor de 5.830 millones de pesos que van a recibir las víctimas del conflicto armado asentadas en el departamento del Atlántico, específicamente víctimas de homicidio y desplazamiento forzado.

En Sabanagrande el miércoles 21 de febrero, 77 víctimas residentes en este municipio; Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Santa Lucía y Suán, recibirán su indemnización. El jueves en Baranoa serán 72 víctimas residentes de los municipios de Candelaria, Luruaco, Manatí, Polo Nuevo, Repelón, Sabanalarga y Usiacurí. El viernes en Puerto Colombia serán 26 víctimas de este municipio, Piojó y Tubará, y el 1 y 2 de marzo el turno será para 325 víctimas en Barranquilla.

En Soledad, la entrega se hizo efectiva a través de un acto liderado por el director Territorial de la Unidad para las Víctimas en Atlántico, Alfredo Palencia, y la primera Dama del municipio, Alba Olaya, desde el auditorio del Centro Regional de Atención a Víctimas en Soledad.

Durante el encuentro Palencia agradeció la presencia de las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas -SNARIV-, e invitó a las víctimas a hacer buen uso de los recursos, reconociendo el trabajo y esfuerzo que se encuentra haciendo el Estado para indemnizar a las más de 8 millones de personas afectadas por el conflicto armado interno del país.

“El Estado tiene un compromiso integral con las víctimas y cada una de las entidades aquí presente tiene una oferta especial para ustedes. La Unidad para las Víctimas no es la única entidad que debe velar por sus derechos, hay personas que se quejan diciendo que el Estado no está haciendo esfuerzos por las víctimas y eso no es cierto, siempre hay una continuidad y articulación entre el gobierno y los entes territoriales por atenderlos y repararlos por eso es inconcebible que la víctima no sea amante de la Paz, si la víctima es producto de la violencia entonces debe rechazarla”.

Por su parte la primera Dama de Soledad, Alba Olaya, instó a las víctimas al perdón y la reconciliación. “La Paz se construye con hechos y actos donde aceptamos al otro tal como es y nos sensibilizamos ante la situación del otro, y desde la Alcaldía de Soledad, hemos venido trabajando de esta forma, sabemos que las víctimas han sido fuertemente golpeadas por el conflicto, pero el perdón, el amor y la reconciliación son la clave para seguir adelante y superar todo el dolor. Aquí estamos prestos para escucharlos y ayudarlos”.

Este martes, la Unidad para las Víctimas continuará en Soledad, pero en esta ocasión hará la entrega de indemnizaciones judiciales a 111 víctimas las cuales tienen un valor total de $1.978 millones. Estos recursos corresponden al Fondo de Reparación en donde efectivamente los bienes con vocación reparadora de ex combatientes son destinados a los procesos de reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado, en el marco de los programas administrativo de reparación colectiva e individual así como en los procesos de Justicia y Paz en el marco de la Justicia Transicional.