Alcalde de Canalete denuncia que Clan del Golfo le está exigiendo 500 millones

El Clan del Golfo le está exigiendo al alcalde de Canalete, Armando Lambertínez, la suma de 500 millones de pesos para que pueda transitar libremente por el municipio y socializar los proyectos de su administración en la zona rural.

La denuncia fue hecha por el mandatario, luego de confirmar que esa sería la causa por la cual 20 hombres fuertemente armados ingresaron a la finca de su propiedad, en la vereda La Lorenza, zona rural de Canalete, la quemaron y se llevaron 47 cabezas de ganado a bordo de varios vehículos.

Dijo que la presencia de la banda criminal en la zona es evidente y que prueba de ello es que han perpetrado varios atentados a la Policía y al Ejército, en la vereda Mata de Plátano y en La Salada, dejando varios miembros de la fuerza pública heridos.

"A mí me tienen sitiado y no puedo salir porque soy objetivo militar por no pagar vacuna y por denunciar el hecho", indicó el mandatario, quien además hizo un llamado al gobierno nacional para que le garantice su vida.

Advirtió que aunque anda con cuatro escoltas, dos particulares y dos de la Unidad Nacional de Protección, teme por su vida y por la de su familia porque ya han pasado de las amenazas a los hechos contundentes.

Reiteró que la situación de orden público es delicada en ese municipio cordobés y que los ganaderos, agricultores y la comunidad en general tienen que pagar 'vacunas' exigidas por el Clan del Golfo.

"De seis hectáreas en adelante los dueños tienen que pagar 12 mil pesos mensuales por cada hectárea, 4 milpesos por cada bulto de pancoger que pretendan sacar a las plazas de mercado, el 10 por ciento de la venta de una vaca y los transportadores tienen que pagar 200 mil pesos por cada camión", sostuvo Lambertínez, argumentando que esta lucha no la puede dar solo y que por ello necesita el acompañamiento de las autoridades.

Prohiben hacer política

El mandatario municipal también denunció que el Clan del Golfo también le prohibió a los habitantes de la localidad, especialmente a los de la zona rural, que hagan actividades políticas o que peguen afiches en los postes o en sus casas.

Dijo que si hay algún candidato que quiera hacer campaña en la zona, tiene primero que ir donde el segundo al mando al Clan del Golfo, el cual fue identificado por el mandatario como el 'Chino' Almanza para que este a su vez lo presente donde en comandante de la zona.

La denuncia de Lambertínez también establece que las bandas criminales están exigiendo que hagan una obra por anticipado o en su defecto, que firmen un acta de compromiso para permitirles que hagan proselitismo en la región.