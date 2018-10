Alcalde de Sincelejo insiste en que no tiene deuda con Dicare

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, reiteró que no conoce y nunca ha prestado dinero a la empresa Dicare Inversiones Limitada, por lo que iniciará ante la Fiscalía General, procesos legales en contra de ésta firma.

A través de la sala de prensa de la Alcaldía Municipal, fue publicado un comunicado, luego que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo realizara ayer en la residencia del Alcalde Municipal, el secuestro de algunos de los bienes, a raíz de la deuda de $2 mil 500 millones que argumenta la firma tiene este contraída con ellos.

Según el alcalde Jacobo Quessep, no es la primera vez que enfrenta un caso similar, y reveló que existe otro demandante que no ha podido demostrar otra supuesta deuda que también tiene.

"Le abrimos las puertas al Juez sin ninguna prevención, porque no tenemos nada que esconder. Vivo en Sincelejo y siempre he vivido aquí. Hoy, por lo menos, lo bueno es que los chismes de politiqueros que quisieron engañar a la ciudadanía indicándoles que vivo en Montería quedaron desvirtuados, porque vivo en Sincelejo", dijo Quessep Espinosa.

Agregó que toda esta situación le genera preocupación, pues dicha empresa tiene documentos similares a los hurtados en septiembre de 2017 en la casa de su padre, ubicada también en el sector de Venecia.

"Nos llena de mucha curiosidad que en el 2017 cuando hurtaron unos documentos de la casa de mi padre y fue denunciado penalmente la pérdida de dichos papeles, cuando hubo el atraco que fue público, se llevaron unos documentos muy similares a los que hoy están utilizando en contra mía. El mensaje que quiero mandarles es que no me voy a acobardar, ni me voy a arrodillar frente a presiones de nadie", dice Quessep Espinosa.

Agregó que demostrará ante la justicia que no le debe un solo centavo a esa empresa y que todo esto no es más que una persecución que busca mancillar su buen nombre.

"Mi compromiso es con los sincelejanos. Nosotros asumimos una posición de transformación de la ciudad y una posición administrativamente correcta. No hago parte de ese pasado de confrontaciones, porque no me eligieron para estar peleando. En las peleas el único que pierde es el pueblo", expresó.

La apoderada de Dicare Inversiones Limitada, Adriana Reyes Buelvas, luego de la diligencia judicial realizada ayer, informó que no se pudieron llevarse ninguno de los inmuebles de la residencia del Alcalde, debido a que su esposa Angélica Cuevas Díaz, presentó facturas a su nombre de todo lo que hay en el apartamento.

Sin embargo, los bienes hallados en el apartamento quedaron secuestrados y les fueron otorgados 5 días a la esposa del Alcalde, para que presente otras pruebas, tiempo después en el que el Juez decidirá si se hace efectivo el embargo de los bienes.

