Alcaldía de Sincelejo abre nuevo proceso de sanción contra empresa Sibus

Debido al incumplimiento de la empresa Sibus en varios aspectos de la operación del transporte público en Sincelejo, la Alcaldía Municipal anunció la apertura de un nuevo proceso sancionatorio en su contra.

El alcalde Jacobo Quessep Espinosa, informó que Sibus ha venido faltando a los compromisos hechos en 3 mesas de trabajos, en lo que se refiere a la frecuencia en el servicio, kilómetros recorridos, horarios del servicio y el remplazo de los 35 buses que se encuentran en calidad de provisionalidad.

Según Quessep Espinosa, aunque el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Transporte, a través de una circular han solicitado a las administraciones municipales salvar los procesos de transporte público colectivo que hay en el país, en Sincelejo, la empresa Sibus no ha dado los resultados esperados.

"Hemos dejado en mesas de trabajo las metas a cumplir por parte de Sibus. Primero, la frecuencia que no se está cumpliendo; Segundo, los kilómetros recorridos con los horarios de rutas, y la llegada de los 35 buses nuevos que hacen falta para el remplazo de la flota. Estos tres temas y al ver que Sibus no ha dado los resultados esperados, ya no nos queda otra que iniciar un segundo proceso sancionatorio", indicó el alcalde Jacobo Quessep.

Asimismo, la frecuencia de los buses debe estar entre 8 y 9 minutos, y en la actualidad la empresa tiene vehículos que presntan el servicio en frecuencias muy superiores a las establecidas.

“Creo que se le ha dado la oportunidad suficiente a Sibus, se han generados mesas de trabajos con fundamentos a la circular de la Procuraduría, del DNP y el Ministerio, pero hasta el momento las metas que se han establecido no se han cumplido, y eso nos obliga de manera inmediata a iniciar un proceso sancionatorio por segunda vez contra esta empresa”, concluyó el alcalde.

Este se constituye en el segundo proceso sancionatorio contra Sibus. En julio de 2016 la Alcaldía impuso una primera sanción de $191 millones contra Sibus, porque el incumplimiento del contrato de operación de 9 rutas en Sincelejo, que debieron iniciar en noviembre de 2015.