Alcaldías de Bolívar le deben $48.137 millones a Electricaribe

“Que paguen o que busquen otro operador. El que desde hace meses están pidiendo”, ese el mensaje enérgico que envía Ayleen Álvarez, gerente de Electricaribe en Bolívar, a los alcaldes morosos de este departamento que suman una de las carteras más altas de la región, con $48.137 millones.

De acuerdo con la información entregada por Álvarez, los municipios que tienen pagos pendientes desde hace dos años son San Cristóbal, Santa Rosa de Lima, Córdoba Tetón, El Guamo, Cicuco, Pinillos, San Fernando y El Peñón (Magdalena). Contra estos ya se iniciaron acciones jurídicas que podrían terminar en la cancelación del contrato y por consecuencia, el apagón de estas poblaciones, según lo indicado por la gerente.

Los montos que factura Electricaribe a los municipios corresponde al servicio prestado en las dependencias de la alcaldías que suman $5.459 millones, a los centros de salud y hospitales ($5.457 millones); a las instituciones educativas oficiales ($5.482 millones), a los acueductos ($19.171 millones) y al alumbrado público ($12.567 millones).

Esto se traduce en que, de no pagar sus deudas, los municipios quedarían sin alumbrado público, sin acueductos y los hospitales y colegios prestarían sus servicios sin energía.

“De la administración pasada a esta administración se ha doblado la deuda, Bolívar es de los departamentos con la cartera oficial más alta. Los alcaldes le han dado la espalda al pago y eso finalmente afecta es a la comunidad porque tenemos que suspender el servicio”, dijo Ayleen Álvarez, quien señaló que la deuda hace dos años estaba entre $12 mil y $15 mil millones.

En medio de esta denuncia, Electricaribe resaltó a Cartagena como ejemplo de cumplimiento de las obligaciones con la empresa y otros municipios como Villanueva, El Carmen de Bolívar, Magangué y Santa Rosa del Sur.

“Deuda no es condonable ni negociable”

Álvarez indicó que los municipios deben pagar como lo hacen los ciudadanos del común y los comerciantes: “Hemos notado mucho ‘folclor’ por parte de los alcaldes con relación al pago del servicio de energía, entonces seremos drásticos porque no somos una ONG y no vamos a poder dar disponibilidad energética en aquellas poblaciones que están morosas, no podemos regalar la energía”.

La negligencia de los alcaldes respecto al pago del servicio podría estar relacionada con una mala interpretación de la intervención de la empresa, según lo manifestó la gerente: “Se ha entendido que como la empresa está intervenida lo que viene es una liquidación, que se les van a condonar las deudas y eso no lo vamos hacer, ni estamos en liquidación. No tenemos ninguna información de cuál será el rumbo de la compañía hasta el 15 de marzo que la Superintendencia de Servicios Públicos lo defina, pero reitero que la energía consumida y facturada se debe pagar”.

La preocupación de Electricaribe es que los alcaldes municipales, pese a que reciben los recursos, no cumplen los acuerdos de pago.

“A todos los pobladores de los municipios y veredas morosos les pido que presionen a sus alcaldes, quienes son los únicos responsable del no pago de la energía, son ellos quienes deben velar porque el municipio funcione bien, si hay cinco que lo pueden hacer, los demás tienen que copiar las buenas prácticas”, puntualizó Álvarez.

Las calles de san Jacinto pronto quedarían a oscuras si el acalde no paga los $1.648 millones que debe por el alumbrado público. //Archivo.

El servicio educativo sería uno de los más afectados si Electricaribe cancela el contrato a los municipios morosos. //ARCHIVO - EL UNIVERSAL.

El Guamo debe $183 millones 770 mil en el servicio de energía prestado al acueducto y $178 millones 689 mil en alumbrado público.

Contra los municipios de Soplaviento, San Jacinto, Córdoba Tetón y Mahates se adelanta la terminación del contrato por incumplir con la deuda multimillonaria.