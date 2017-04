Alejandro Char dice que Tren Ligero será vital para la ciudad

Como un beneficio para la ciudad y el ciudadano de a pie, calificó el alcalde Alejandro Char la construcción del Tren Ligero por la Calle 30, que unirá en su primera etapa a Barranquilla y a dos de los municipios que hacen parte del área metropolitana.

“Quise llamar la atención en esta primera audiencia, porque solo se ponen a pensar en los recursos, la bondad de este proyecto, a mi juicio, por lo cual yo permití que esa empresa avanzara en la iniciativa privada, es porque me parece que el que gana es el ciudadano, sobre todo el ciudadano de a pie, el que viene desde Suan hasta Barranquilla o desde Calamar, que atraviesa toda la oriental y termina entrando a través de la Calle 30 a la ciudad”, dijo el mandatario local.

Indicó que hasta el momento el proyecto va bien. “Tenemos a las mejores firmas del mundo. Está la mejor de Suiza, la mejor de España, la mejor de Estados Unidos. Hablaron que una sola de esas empresas tiene 41 trenes ligeros en Estados Unidos, 41 empresas muchos más largas que esta, que es apenas de diez kilómetros”.

“A mí me fascina poderle dar calidad de vida a la gente, para eso estamos. El transporte es una necesidad básica hoy y cada día la ciudad se nos llena de caros y más carros y la única forma de mejorar el tráfico es potenciando el sistema de transporte masivo, no ampliando más calles, porque no terminan de ampliarse nunca. Les pones dos carriles más y se llenan de carros, tenemos que estimular es el masivo, que es limpio y más económico”, agregó.

El que se pretende en Barranquilla y su área metropolitana es eléctrico, manejado por energía solar. “Pero tenemos que crearlo de calidad, de manera que provoque montarse, que sea cómodo y que te lleve más rápido, eso genera mucho ahorro en tiempo”.

Dijo que la socialización se debe hacer en toda el área metropolitana de Barranquilla, “porque tenemos que hacer un espacio en Soledad, por lo menos, en Galapa también, y por qué no en Malambo también”.

Manifestó que es un proyecto que está cercano al billón de pesos o 1.2 billones, “no recuerdo la cifra. El originador se compromete en colocar entre el 70% y el 80% y público, llámese nación, llámese Área Metropolitana, llámese Soledad, llámese Barranquilla o una combinación de todos, tienen que colocar el complemento cuando el proyecto se termine. O sea, que cuando ya esté funcionando es que entrarán nuestras partidas, previo estudio de la parte económica, previo estudio de las posibilidades de cada cual”.

“Lo bueno de esto es que es una línea más de Transmetro. Que el que se mueva en Tren Ligero no quiere decir que no sea Transmetro. Debe funcionar como una sola familia, que no importa cómo te muevas después que sea parte integral del gran sistema de movilidad de nuestra área metropolitana”, afirmó.

“Yo he exigido de que sea parte del Transmetro. En Transmetro funcionan las mismas empresas del colectivo, entonces yo he querido también que los que operen este sistema sean los mismos que operan el Transmetro”, insistió.

Indicó que el transporte intermunicipal que viene por la carretera Oriental llegará por la Calle 30, donde habrá una gran estación y luego se hace un trasbordo. “Y lo importante es que la gran cantidad de buses no entrarían a Barranquilla, con lo que se ahorraría una gran cantidad de circulación de vehículos dentro de la ciudad y el famoso urbaneo. Ellos alimentan al sistema y también los alimentadores de la ciudad alimentarán el Metro Ligero ¿por qué? Porque en las dos estaciones llegarán el Transmetro y los demás a alimentarlo”.

“Yo espero que antes de irme, en el 2019, Dios mediante, si todo se nos da, poder entregarlo en un cien por ciento o por lo menos en la primera etapa, si la entregamos me doy por bien servido”, terminó diciendo el mandatario barranquillero.