Amenazan a alcalde de Turbana a través de redes sociales

“(...) Tengo que verte muerto con dos balazos en la cabeza y la revocatoria sí va”.

Esa es una parte del mensaje amenazante que le publicaron recientemente, a través de redes sociales, al alcalde de Turbana, Senén Cantillo Paternina.

Aunque el mandatario asegura que ha recibido intimidaciones desde que inició su campaña política para aspirar al cargo, dice que esta vez “sí le preocupa” por los términos utilizados, que hasta atacan a su familia.

“Desde perfiles falsos de Facebook están diciéndome cosas y atacando a mi familia, pero esta vez sí me preocupa porque dicen que quieren verme con tiros en la cabeza”, indica Cantillo.

El alcalde considera que el origen de estas amenazas provendrían de opositores a su gestión de gobierno porque “en el mismo mensaje aparece al final la frase ‘la revocatoria sí va’”, sugiriendo que se hace alusión a la iniciativa que, con la inscripción de un comité revocatorio ante la Registraduría, busca remover del cargo a Cantillo.

“Yo acepto que critiquen, que hagan oposición, que se haga un debate en la plaza pública, pero que lo hagan con altura, con argumentos, no tratando de agredirme personalmente o dañarme la vida. Estas personas se han dedicado a hacerme daño, como que el problema de ellos no es el alcalde o el administrador, sino Senén, parece algo personal, pero realmente yo no tengo la culpa de que el pueblo me haya elegido para salir de 50 años de un manejo del municipio en el que no se vio ningún tipo de cambio”, señala.