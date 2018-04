Antonio Celia presentó renuncia a Promigas

Mediante una carta dirigida a la junta directiva de Promigas, Antonio Celia Martínez-Aparicio anunció su decisión de jubilarse a partir del próximo mes de septiembre e iniciar estudios en el London School of Economics, institución a la que ha sido invitado para ser Senior visiting fellow, honor que ha aceptado.

La Junta Directiva de Promigas elogió y agradeció de forma especial la labor de Antonio Celia al frente de la organización y sus empresas vinculadas, al considerar que su liderazgo llevó a la empresa a posicionarse como una de las más importantes en Colombia y Latinoamérica.

Desde Promigas se indica que su reemplazo será anunciado próximamente una vez consultados los planes de sucesión que periódicamente revisa el Comité de Compensación y Desarrollo de la Junta Directiva. E indicó que Celia permanecerá al frente de la compañía hasta culminar la debida transición.

La siguiente es la transcripción de la carta enviada a la Junta Directiva por parte del Presidente de Promigas, Antonio Celia Martínez – Aparicio:

“Barranquilla, abril 24 de 2017

Doctor

Bernardo Noreña O.

Presidente

Señores

Miembros de la Junta Directiva de Promigas S.A. ESP.

Queridos Bernardo y amigos de la Junta:

Cuando en abril de 2014 fui diagnosticado con cáncer, la perspectiva de mi vida cambió abruptamente. Me di cuenta de lo frágil que es la existencia humana y decidí modificar mis prioridades. Me propuse, entre otras cosas, retirarme de la vida corporativa al cumplir los 60 años. Este año, en agosto, cumpliré 61, y aunque he logrado superar esta terrible enfermedad, llegó la hora de emprender una vida diferente por lo que les anuncio que a partir del 1 de septiembre de 2018 disfrutaré de mi pensión.

Me da una enorme nostalgia dejar el cargo que he ejercido por 26 años. Lo he disfrutado con intensidad y he dedicado con la mayor alegría todas mis capacidades y mis esfuerzos a mi trabajo.

Con el formidable equipo humano que me acompaña y la guía de ustedes, hemos sido testigos excepcionales de uno de los casos de éxito más notables en la historia del país. La revolución social del Gas Natural de la que hemos sido audaces pioneros y protagonistas de primer orden, como quiera que pasamos de ser en 25 años un gasoducto regional a una corporación de negocios de 17 compañías en Colombia y Perú y con miras puestas en otros países. El Gas Natural, nuestro principal negocio, tiene presencia en el 65% de los hogares del país. Lo usa la gran mayoría de la industria, somos octavos en el mundo en el uso del GNV y es el combustible que le da firmeza a nuestro sistema eléctrico. Los enormes beneficios de estos progresos fueron destacados en un documento que presentó Promigas al Congreso Mundial de Gas en 2009 en Holanda, siendo seleccionada nuestra ponencia como la mejor de dicho congreso entre miles de documentos presentados.

El éxito económico y la adecuada retribución a nuestros accionistas con perspectiva de largo plazo, noción de país y sentido humanista han sido nuestras insignias. El buen trato, el pensamiento crítico, la decencia, el trabajo en equipo, la solidaridad y la inteligencia colectiva son también parte de nuestra esencia.

Valoramos el conocimiento, nos encanta lo que hacemos y nos gusta hacer el bien. Somos gente de buena índole. Buscamos ser mejores cada día como personas, como profesionales y como ciudadanos. De mi parte, he crecido y aprendido de todos mis amigos y compañeros de trabajo. He querido siempre compartir todos mis conocimientos para que se pueda dar una transición adecuada con mi retiro. Mi agradecimiento con ustedes y con mi gente es inmenso y por siempre.

Aquí, he construido amistades entrañables basadas en la afinidad que dan los principios, los valores, y sobre todo, la honestidad. La gente de Promigas es la verdadera protagonista de todos nuestros logros. Son excepcionales.

Gracias a estas experiencias y al trabajo que hacemos con altísima calidad humana y profesional, junto con el decidido apoyo de nuestros directores y accionistas, hemos conseguido juntos en estos últimos años logros significativos que quiero destacar:

- En 25 años, pasamos de atender 210.000 usuarios residenciales a 3.900.000 en 2017.

- Nuestros ingresos en 25 años crecieron a una tasa promedio de 21% llegando en 2017 a $3.4 billones. Este año nuestra utilidad fue la más alta de nuestra historia.

- El EBITDA en 25 años creció 18% en promedio anual. Hoy es de $1.2 billones.

- El valor bursátil de Promigas pasó de US$165 millones en 1992 a US$2.4 billones en 2017.

- Fuimos la primera compañía de gas en América Latina en contar con las certificaciones ISO 9000 e ISO 14000 y OHSAS 18000.

- Hemos realizado en los últimos años 11 emisiones de bonos con gran éxito, demandadas casi 2 veces en promedio, por valor de US$1.1 billones.

- Durante 7 años consecutivos nuestras empresas distribuidoras han sido calificadas por la SSPD como las mejores de todas las de servicios públicos.

- Asimismo, en los Cómo Vamos, Gascaribe, Surtigas y GDO han sido las primeras en todas las evaluaciones.

- Hemos retribuido con generosidad a nuestros accionistas, ofreciendo retornos superiores a los del mercado, manteniendo calificaciones crediticias AAA por 17 años (en pesos colombianos) y BBB- (en dólares) por 7 años seguidos.

- Durante los últimos 6 años La Bolsa de Valores de Colombia nos ha otorgado la máxima calificación IR como emisión de primer orden.

- Nuestro profundo respeto por todos los accionistas, especialmente por los minoritarios, se refleja en un código de buen gobierno calificado como de los más avanzados en el país.

- Varias de nuestras compañías y Promigas misma han sido escogidas varias veces como el mejor sitio para trabajar por la firma privada Best Place to Work.

- Nuestro equipo de control interno fue de los primeros en Colombia en recibir la acreditación del prestigioso Instituto de Auditores Internos (IIA) de Estados Unidos en 2014.

- Anualmente, dedicamos cerca de 25.000 horas de capacitación para que todos aprendamos más. Porque somos unos convencidos de que hay que invertir en el conocimiento, celebramos que los ingenieros y técnicos de muestro equipo han publicado trabajos en revistas científicas especializadas y para el próximo congreso mundial de gas en Washington han sido escogidas tres ponencias nuestras entre miles presentadas. Varios de estos proyectos han sido elegidos por Colciencias para ser auspiciados y la misma entidad nos ha catalogado como empresa altamente innovadora. Hoy contamos con el mejor centro de investigación e innovación del Caribe y uno de los mejores del país en energía.

- Brilla, nuestro negocio inclusivo de financiación, ha beneficiado a más de un millón de familias.

- Nos honran mucho los honores y reconocimientos individuales y colectivos. Cuatro premios Portafolio y cinco reconocimientos todos de categoría mundial para Brilla. Los recibimos por el esfuerzo que hacemos, pero con la humildad de quien quiere aprender más y hacer mayores merecimientos.

- Hemos sido escogidos recientemente por la revista Semana como una de las 25 compañías que más aportan al país.

- Mención especial merece nuestra Fundación Promigas. Gracias a un equipo extraordinario de personas y al muy generoso apoyo de directores y accionistas hemos llegado en 17 años a mejorar la calidad de educación de más de 1.648.000 niños de 3.265 instituciones, 23.200 profesores en 70 poblaciones de Colombia. Hace dos años la Fundación Promigas fue elegida la mejor del país por el diario Portafolio.

- La sostenibilidad es pieza clave de nuestra gestión. Nos estamos midiendo voluntariamente con el índice más estricto del mundo en esta materia que es el DJS. Hemos obtenido calificaciones sobresalientes, subiendo 20 puestos en el último año, pero no ahorraremos esfuerzos para estar entre los mejores del mundo.

Me siento muy orgulloso de estos logros, que no son los únicos, y sobre todo de ser parte de este fantástico grupo de gente.

Patricia y mis cuatro hijos, Toni, Pedro, María Paula y Juan Felipe, han sido y serán mi razón de ser. A ellos les debo tiempo y pienso resarcirme con creces en esta nueva etapa de mi vida. Su compañía es un verdadero privilegio que ahora pienso disfrutar al máximo.

También ahora serán más frecuentes las visitas a mis padres; la vida me ha dado la fortuna de tenerlos aún cerca y activos, y les debo toda por la educación que me dieron.

Quiero realizar el viejo y persistente anhelo de seguir estudiando. La curiosidad y la búsqueda de conocimiento son parte fundamental de mi vida y por ello me complace mucho contarles que he aceptado la invitación de la prestigiosa London School of Economics a ser Senior Visiting Fellow a partir de septiembre próximo.

Espero que la vida me siga dando oportunidades de estar en contacto con todos y seguir aportando a construir un país mejor. Ustedes, todos, son muy importantes en mi vida. Gracias a todos mis compañeros y amigos, directivos, clientes, colegas y accionistas. Gracias por su amistad y su calidad.

Gracias por tanto.

Los abrazo,

Antonio Celia Martínez-Aparicio

Presidente”.