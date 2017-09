Arrancó en Barranquilla el IV Encuentro Agroindustrial del Caribe

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, y la presidente de Acopi, Rosmery Quintero, fueron los encargados de dar al apertura al IV Encuentro Agroindustrial del Caribe, que se realizará durante dos días en el Hotel El Prado de Barranquilla.

“Nos alegre que en este evento haya empresarios del Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar, que este evento les sirva para ellos mostrar comercialmente los productos que nuestros departamentos están generando, están transformando. Ya no solamente es el cultivo sino productos transformados con valor agregado”, anotó Rosmery Quintero.

Agregó que “en este espacio también se da una gran oportunidad a la gran vocación transformadora que tiene el Caribe y el Atlántico. Nosotros, sumando la capacidad logística que tenemos como ciudad- puerto, podemos ser el polo de desarrollo de la Región en la transformación”.

Dijo que durante estos dos días el evento se concentrará por un lado a la trasferencia de conocimiento. “Porque nosotros tenemos muchos países de los que debemos aprender y de Holanda nos está acompañando Matthijs Montsma de la Universidad de Holanda,. Un experto en agrologística, que es uno de los procesos de planificación necesarios para poder llegar a los mercados de manera apropiada y qué productos podemos exportar, porque no todos los productos reúne las condiciones para ser transportado durante un número determinado de días”.

“También estamos haciendo énfasis que es necesario el uso de la tecnología en nuestro campo. El último censo arrojó que nosotros en temas de uso de tecnología de maquinaria estamos muy mal, no solamente como departamento sino como país”, afirmó Quintero.

Terminó diciendo que “tenemos que estar convencidos de que la genética es fundamental para determinar una alta productividad, que tenemos que tener la genética apropiada para poder competir con mercados como, por ejemplo, Brasil, que es un gran competidor en mucho producción agrícola. De Holanda podemos aprender mucha tecnología, ellos son expertos en el tema agrologístico, transformación de leche y muchos otros productos, de los cuales estamos aprendiendo”.

Por su parte el gobernador Eduardo Verano De La Rosa, se mostró complacido y emocionado por el evento, “por los saltos gigantescos que han dado gentes que uno vio en las épocas de dificultad en el años 2010 en sur del Atlántico con sus fincas inundadas y que con el apoyo que hemos dado desde la Gobernación y Acopi, que los ha estado especializando en la utilización de maquinarias, que les ha permitido no solamente cultivar el ají sino producir ají picante; no tener leche sino quesos, no tener cultivos de tamarindo sino mermelada de tamarindo; ellos han dado un salto gigantesco en materia de industrialización y comercializar sus productos”.

“Este evento es para darle a todo el Caribe esa visión agroindustrial. Aquí no vamos a encontrar a grandes productores, o a los dueños de grandes ganaderías y de cultivos importantes de la Región, aquí están los pequeños productores que están haciendo microempresa y se han ido convirtiendo en agroindustriales, ya que la utilidad se multiplica como por diez”, terminó diciendo.

El encuentro agroindustrial se extenderá hasta es viernes a las 2:00 de la tarde.