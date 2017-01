"Así me castigaban a mí": Mujer que amarró a su hijo de tres años

Shirley Carolina Muslago Martínez, la mujer que amarró a su hijo de tres años a un palo en el patio de su casa, en el municipio de Tierralta (Córdoba), dice que ella simplemente repitió el castigo que su padre le daba cuando ella era una niña.

Se mostró arrepentida, pues no había dimensionado que fuera un hecho tan grave y por el cual está a punto de perder a su hijo. Las autoridades la dejaron libre, tras ser capturada por maltrato, pero el menor fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y está en un hogar sustituto.

"El niño se había ido para la calle y en tres oportunidades estuvo a punto de ser atropellado por una moto. Yo primero lo regañé y como se enojó por eso me botó la comida al piso y fue entonces cuando decidí amarrarlo al palo", indicó la madre de 22 años.

"Cuando yo estaba pequeña y no hacía caso, mi papá también me amarraba a un palo para corregirme e incluso tengo varias cicatrices en la cara por los golpes que él me dio, pero yo entendí que eso era para enseñarme y por eso lo repetí con mi hijo", indicó la mujer, quien reside en el populoso sector del 9 de agosto en el municipio cordobés.

Explicó que el menor le hace mucha falta y que está dispuesta a luchar para que se lo devuelvan, haciendo un firme compromiso con las autoridades para no volverlo a maltratar de esa forma. "Yo no soy una mala madre. Yo he luchado sola en la vida para darle a mis tres hijos la comida y las medicinas que necesitan", reiteró.

Dijo que el padre de los menores no la ayuda con un solo peso. "Él me dice que para darme plata tengo que acostarme con él y yo no quiero eso", agregó, aduciendo que en medio de su pobreza siempre les ha brindado lo básico para que no padezcan.