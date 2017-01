"Asociación de vecinos aún no puede actuar como JAC"

Aunque en la urbanización Bonanza, en Turbaco, ya existe una Junta de Acción Comunal (JAC), hace algunos meses la Asociación de Vecinos de esa comunidad está tratando de conformar una segunda Junta, pero asegura estar sufriendo dilaciones en el proceso para ser avalada por parte de la Alcaldía del municipio.

Ante la queja, desde la Secretaría de Gobierno municipal se explicó que en el marco del proceso es necesario revisar si la JAC naciente cumple con los requisitos necesarios para recibir el aval, trámite que está en curso.

Alterno a la creación de la Junta de Acción Comunal, se constituyó una Asociación de Vecinos, integrada en su mayoría por profesionales en diversas áreas. El propósito de esta nueva organización era darle soluciones a la comunidad, que con la JAC no se estaban logrando, según afirmaron.

“Bonanza tiene una JAC y nosotros existíamos como Asociación de Vecinos, pero se vio la necesidad de constituirse como Junta porque los vecinos nos lo pidieron frente al vacío en el que estaba el barrio en cuanto a la gestión a problemáticas. En la Asociación tenemos un comité técnico y la idea es que a través de este se logren soluciones técnicas a las situaciones”, explicó Humberto Pitalúa, presidente de la Asociación de Vecinos, quien agregó que esta nueva junta se llamaría Bonanza 2 y tendría como zona de trabajo uno de los tres sectores que integran la urbanización.

Para conformar la nueva Junta, hubo una jornada de elecciones en la que se escogieron los cargos. No obstante, esta nueva organización aún no ha sido avalada debido a que desde la Secretaría de Gobierno no se ha expedido la resolución de personería jurídica necesaria. “Nuestra JAC está constituida, pero hace falta la resolución de la personería jurídica. En noviembre, el secretario de Gobierno (Javier Zabaleta) dijo que se iba a reunir con los miembros de la JAC madre para definir nuestra situación, la reunión se cuadró para diciembre, pero se ha ido postergando y hasta la fecha no han resuelto nada”, aseguró el presidente de la Asociación.

“Por eso tenemos una queja que vamos a presentar al Ministerio del Interior, la Personería municipal y la Gobernación. No estamos haciendo nada por fuera de la ley, esperamos que nos entreguen la resolución de la personería jurídica en forma definitiva”, agregó.

Ante la queja, Javier Zabaleta, secretario del Interior, dijo que hoy habrá una diligencia con los miembros de la JAC que ya existe para revisar la situación de la JAC naciente, y establecer que esta cumpla con los requisitos exigidos. “Si esta asociación cree cumplir los requisitos, estos deben revisarse y ese es el proceso que se está surtiendo. Sin embargo, vemos con preocupación que esta viene realizando acciones como grupo comunal sin tener las autorizaciones”.