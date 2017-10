Asodes realizó plantón en Secretaría de Educación de Sincelejo

Miembros de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sincelejo (Asodes) realizaron un plantón en las instalaciones de la Secretaría de Educación Municipal, para reclamar el pago de acreencias que tiene el Municipio con un sector de docentes y personal administrativo.

Alex Sierra, presidente de Asodes, dijo que están reclamando el pago de horas extras que le adeudan, la homologación a los trabajadores administrativos, al igual que solicitan la notificación de las resoluciones de ascenso a los docentes que superaron el cursos de la evaluación por competencia diagnóstica formativa que no se las han entregado, el pago de acreencias laborales a los docentes que trabajaron por OPS y que están incluidos en el acuerdo de reestructuración de pasivos.

Explicó que Asodes radicó un pliego de peticiones a la Alcaldía Municipal de Sincelejo desde el el 24 de febrero del presente año, “inicialmente nos atendieron unas 3 veces, después suspendieron las negociaciones y pese a que hemos insistido que retomemos la discusión, esto no se ha hecho”, dijo Sierra.

El dirigente sindical expresó su preocupación porque la Secretaría de Educación Municipal quiere desconocerlos como agremiación sindical y no los tienen en cuenta. “Entendemos que no nos quieren reconocer porque somos el sindicato que está reclamando, presentando derechos de petición, accionbes de tutela, pidiendo cuentas, y a ellos no les gusta eso, por eso hay una campaña para desconocernos”, dijo el dirigente sindical.

Anotó que esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Personería Municipal de Sincelejo y la Defensoría del Pueblo.

Asodes tiene actualmente más de 700 afiliados en el municipio de Sincelejo.