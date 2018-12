Asoportuaria advierte que 25 embarcaciones no llegarían a Barranquilla por bajo calado del acceso al puerto

Por lo menos unas 25 embarcaciones estarían en peligro de no arribar al puerto de Barranquilla, debido al poco calado que tiene en estos momentos el canal de acceso. Así lo dio a conocer Alfredo Carbonell, director ejecutivo de Asoportuaria.

El funcionario manifestó que en lo que va del año, debido a las restricciones que se han presentado, 22 buques no pudieron acceder al Puerto de Barranquilla y tuvieron que ser desviados tanto a Cartagena como a Santa Marta. Fueron al menos 135 mil toneladas de carga las que no pudieron ingresar por este puerto.

Sostuvo que la problemática se presenta por la cantidad de sedimentos que se acumula en el canal de acceso del puerto y como en estos momentos no hay una draga permanente que haga el mantenimiento, el material que baja por el río magdalena forma promontorios que impiden el acceso de embarcaciones de gran calado.

“La situación es crítica, es apremiante. Nosotros desde el sector portuario y hemos hecho un balance y en este diciembre 25 buques que tienen un calado superior al que tenemos en estos momentos autorizado por la Autoridad Marítima y en esas condiciones no podrán ingresar al Puerto de Barranquilla”, sostuvo Carbonell.

Agregó que para evitar que esas embarcaciones sean desviadas a los puertos cercanos al de Barranquilla, “el gobierno nacional debe actuar con celeridad para que se coloque la draga, que haga el mantenimiento y se pueda trabajar en el puerto sin ningún inconveniente.

“Nosotros lo que hemos demostrado es que esta es una situación muy complicada para el sector portuario, porque son25 buques los que no podrían entrar. Y a eso le sumamos las 135 mil toneladas de carga que no han podido ingresar, por la misma circunstancia, en lo que va del año. Estamos hablando de más de 22 embarcaciones que en el 2018 no ha podido ingresar por este mismo problema y lo que queremos es que no nos siga afectando esta situación en lo que resta del año y los años venideros”, añadió Carbonell.

En estos momentos el calado permitido para las embarcaciones es de busques con eslora igual o menor a 200 metros y que tengan un calado de 8.01 hasta 8.3 metros, podrán operar con luz día y marea alta. Buques con eslora menor a 200 metros, con calado de 7.01 hasta 8.0 metros, tendrán enfilación occidental restringida; y buques igual o menor a 200 metros de eslora y con calado menor o igual a 7.0 metros no tendrán ninguna restricción.

Aclaró que los 25 buques que no podrán ingresar al puerto de Barranquilla son los que están en el rango de las anteriores restricciones. “Lo que preocupa es que en dos o tres días se vuelven a hacer mediciones y se baja aún más el calado, que es una situación completamente posible. Esta situación va a empeorar y es por eso que estamos en una situación bastante crítica y el llamado es que hay que tomar acciones muy rápidas”.

Termino diciendo que serían unas 25 mil toneladas las se dejarían de ingresar al puerto. “Por eso es que necesita una situación pronta para solucionar el tema de dragado y que se pueda mejorar el acceso y que esa carga no se desvíe hacia otros puertos, sino que se quede en Barranquilla y pueda generar fuente de trabajo”.