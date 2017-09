Atlántico es el departamento que menos ha decrecido en exportaciones

“Si vemos que en el todo el país han disminuido las exportaciones totales entre el 2013 y el 2016, el Atlántico, entre los departamentos principales, es el que menos decrece”. Así o dio a conocer Laura Cepeda, directora de Fundación para el Desarrollo del Caribe, durante la presentación del informe ante los medios de información de la ciudad, la región y el país.

Anotó que en términos de sectores lo que más se exporta en el Atlántico son químicos, plásticos, abonos, fertilizantes, estructuras metálicas y vidrios, que son dos sectores que empiezan a puntear en los dos últimos años y están en los sectores emergentes.

“Vemos, en términos de intensidad tecnológica, el 85 por ciento de nuestras exportaciones en el Atlántico son de manufacturas pasadas a recursos naturales de baja o media tecnología. Esta proporción a nivel nacional es distinta, porque ésta es del 58% y es de bienes primarios y el 34% es manufactura pasada a recursos naturales o de baja tecnología; es decir, la sofisticación del aparato productivo del Atlántico, comparada con el resto del país, es bastante mayor”, dice Cepeda.

Sin embargo, como el 85% de las exportaciones están basadas en recursos naturales de media o de baja tecnología, “para competir con el mundo todavía tenemos un reto muy importante, porque estos productos, de estos segmentos, no son altamente diferenciados, es decir, es fácil competir, tienen barreras de entrada baja a otros países, podrían entrar a competir fácilmente porque no requieren de tecnologías tan avanzadas y porque los períodos de aprendizaje no son largos y suelen competir más por un tema de precios que por un tema de calidad”.

Resaltó que el Atlántico siempre ha tenido un comportamiento de que más del 95% de sus exportaciones totales son industriales, distinto al del resto de Colombia. “¿Por qué? Porque somos un departamento pequeño, que no tiene recursos naturales y no tiene petróleo, que es el grueso de las exportaciones del país. Es por eso que el Atlántico siempre ha tenido un sector industrial relativamente más fuerte que el resto del país, lo cual no quiere decir que no haya retos todavía para competir con el resto del mundo”.

En el informe las cifras indican que esas exportaciones concentradas en pocos mercados y pocos productos. La directora de Fundesarrollo sostiene que “si logramos miramos el total de las exportaciones, sumando todos los sectores y todos los productos estamos diversificados, sin embargo, al interior de cada sector, por ejemplo, sector de alimentos y bebidas, sectores químicos, sí estamos más concentrados, lo que quiere decir que exportamos a un número relativamente de países, un número relativamente de empresas son las que exportan y un número relativo pequeño lo que estamos exportando”.

Sugiere que hay que diversificar mercados. “Hay que recordar que todavía Venezuela es un aliado comercial importante, está en el top 5, con casi el 10% de las exportaciones. Esto es un reto que hay que diversificar. Este es un reto hay que tener las cámaras de comercios deben actuar para abrir nuevos mercados”.

Indicó que desde Fundesarrollo se está haciendo el análisis qué tanto han beneficiado los tratados de libre comercio de Colombia, en especial el que se tiene con Estados Unidos. “Eso todavía no lo sabemos, es justamente lo que sigue en nuestra investigación. Vamos a mirar de esos productos que más se exportan cómo era su cronograma antes del TLC, es decir, si ya tenían un arancel bajo, cuándo se bajo, eso es lo que vamos a mirar para hacer esa relación de las exportaciones del Atlántico antes y después de los tratados”.

Manifestó que los países a donde más exporta productos el Atlántico en este momento son Estados Unidos y China.

Destacó que los productos emergentes que han tenido un comportamiento continuo en los últimos cuatro años en el departamento son el sector de vidrios, productos metálicos de uso estructural y alimentos para animales. “Entre los tradicionales están los químicos y plásticos, manufactura y productos textiles”.

MEJORAR EN TECNOLOGÍA

Entre los retos que se deben tener encuentran, Laura Cepeda sostiene que “se debe incrementar el segmento de empresas en productos de alta tecnología y para esto hay que saber qué es lo que se necesita. Según la definición, se necesita mucha colaboración entre empresas, colaboración entre empresas, institutos de investigación y universidades. Y para ellos tenemos a CIENTEC, una entidad encaminada justamente a hacer esto. Ella está para aumentar la relación entre lo que produce la academia y las empresas para que, no solo de valor comercial, sirva como motor de innovación, para que se puedan incorporar en términos de bienes nuevos y procesos nuevos dentro de las empresas ”.

“Esto es un reto que tiene todo el país. El Atlántico, aunque tenga un aparato más sofisticado que el resto de Colombia, si quiere competir con el mundo tiene que hacerle más fuerza a esto”, terminó diciendo Laura Cepeda.