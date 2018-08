Atlántico tiene la mejor estrategia de inversión extrajera directa en Colombia

El departamento del Atlántico registró su mejor desempeño histórico ubicándose como el primer departamento colombiano y cuarto en América Latina con mejor estrategia de Inversión Extranjera Directa (IED) entre los evaluados, solo superado por las ciudades brasileras de Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná.

Lo anterior salió publicado en la edición del “TOP 10 Latin American States of the Future 2018/19 – FDI Strategy” (TOP 10 Estados Latinoamericanos del Futuro 2018/19 – Estrategia IED) del Financial Times.

Los pilares que miden cuantitativamente a los estados, el ranking incluye la categoría cualitativa de estrategia de Inversión Extranjera Directa (IED), en la cual se evalúa la estrategia de promoción y atracción de inversiones teniendo en cuenta elementos como: actividades e iniciativas desarrolladas para la atracción del inversionista, estrategia aftercare a la inversión, presupuesto destinado para las actividades, capacitación del personal involucrado, estrategia digital de promoción, incentivos a la inversión, cooperación con entidades locales, entre otros.

ProBarranquilla es la entidad encargada de trabajar desde hace más de 15 años por la atracción de inversión extranjera en todos los municipios del departamento del Atlántico y se encargó de postular ante el centro de investigación fDi Intelligence del Financial Times la estrategia que se viene desarrollando en el territorio en materia de atracción de inversiones.

Por tercera vez de manera consecutiva, el departamento del Atlántico logró ser reconocido por el centro de inteligencia del diario inglés como parte de los estados suramericanos o latinoamericanos del futuro.

Atlántico hizo parte del top 10 en la categoría general de grandes estados, y potencial económico, siendo en estos dos pilares el único territorio de Colombia en haber clasificado, así como también hizo parte de los estados destacados en cuanto a ambiente de negocios amigable, en el cual al lado de Cundinamarca se convierten en la cuota colombiana frente al liderazgo de varias ciudades de países como México, Brasil y Argentina.

“El departamento del Atlántico se posiciona en un ranking mundial con un puesto competitivo como estado del futuro y pionero en el país de las mejores estrategias para promoción y atracción de inversión extranjera directa, y esto nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando por nuestro territorio”, manifestó Ana María Badel, directora ejecutiva de ProBarranquilla.

ProBarranquilla realiza un trabajo permanente con las autoridades locales y nacionales, sector privado y academia, juntos desarrollan iniciativas claves como el análisis y elaboración de informes a partir del Atlas de Complejidad Económica de Colombia para la identificación de potenciales encadenamientos productivos y de vacíos en tejido empresarial local; apoyo en el fortalecimiento de la industria de reuniones a través de la captación de eventos nacionales e internacionales sectoriales, que puedan traer al Atlántico a grandes inversionistas de estos sectores; asimismo, la organización y participación en misiones y seminarios a nivel nacional e internacional durante las cuales se desarrollan agendas de trabajo en ciudades y países con interés de invertir en la región.

Por otro lado, ProBarranquilla resalta la cooperación con agencias de promoción de inversión regionales y con Procolombia, para la facilitación y materialización de inversiones de acuerdo al potencial de los distintos destinos, y el trabajo en la identificación de obstáculos/aspectos de mejora del ambiente de negocios a través de la estrategia de visitas a inversionistas instalados con el propósito de preparar al territorio para recibir nuevas oportunidades de inversión que a su vez generen mayor impacto y valor agregado para la ciudad y el departamento.

En línea con esto, ProBarranquilla sirve como puente entre inversionistas y sector público, apoyando la gestión de incentivos tributarios de municipalidades en el departamento que beneficien los diferentes proyectos productivos nuevos que se desarrollen en el territorio, y gestionando ante el sector público programas de apoyo a los inversionistas en materia de capacitación de recurso humano que incremente los niveles de empleabilidad.

La institución cuenta con un equipo dedicado a plantear y llevar a cabo la estrategia de promoción de inversiones dentro de la organización; el cual se encuentra en entrenamiento continuo a través de la participación en eventos y seminarios de profundización de conocimiento, capacitaciones en temas socioeconómicos y de comercio exterior. Como parte de este trabajo ProBarranquilla organiza anualmente el ‘Barranquilla Investment Conference’, dirigido a la actualización de mejores prácticas de promoción y atracción de inversiones, no sólo para su equipo de trabajo sino para otras agencias de inversión regionales, y trabajo de la mano con Procolombia a nivel nacional e internacional.

PARA DESTACAR

Las promotoras de las diferentes regiones son las grandes ganadores, ya que que en cuanto a estrategia de IED, además del departamento del Atlántico, también aparecen en el ranking Bogotá ocupando el puesto 6, Valle Del Cauca en el puesto 8 y Risaralda en el 9.

El ranking Latin American States of the Future 2018/19 corresponde a una medición desarrollada y publicada por el centro de inteligencia fDi Intelligence del periódico británico Financial Times. División dedicada entre otras labores a la elaboración de reportes que dan a conocer las regiones, países o ciudades con las mejores perspectivas para la recepción de inversiones y expansión de negocios.

Para la elaboración del ranking, fDi Intelligence otorga a cada estado evaluado, en esta ocasión 171 estados, una calificación teniendo en cuenta su desempeño en relación a cinco categorías: potencial económico, capital humano y calidad de vida, efectividad en costos, infraestructura y ambiente de negocios.

Adicionalmente, el ranking considera un sexto pilar denominado FDI Strategy (Estrategia de IED), que evalúa la estrategia para la promoción y atracción de inversiones empleada por los diferentes estados latinoamericanos que aplican a la medición.