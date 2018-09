Aparece esposa del empresario barranquillero Fito Acosta

Katya Barros, la esposa del empresario Fito Acosta, fue encontrada en un sector de Barrio Abajo en la tarde de este viernes en Barranquilla. La pareja de esposos fue supuestamente secuestrada en la mañana, noticia que se conoció luego de que uno de los hijos de la pareja denunciara la desaparición en las redes sociales.

“Este es un mensaje en serio. Mis papás están desaparecidos. Salieron a las 9:00 de la mañana de la casa y es la hora y no aparecen. Acabo de encontrar la camioneta en un lugar de las Colinas, cerca a la Circunvalar, donde nunca había estado. Mi mamá no contesta y estuvo con él. El celular de él estaba dentro. Acabamos de encontrar las llaves del carro tiradas en la calle. Ellos están perdidos desde las 9:00 am- 10:00 am. Por favor si alguien los ha visto, diganme", decía el hijo en un mensaje que colgó en su Instagram.

Tras conocer la noticia el Gaula Militar Caribe y el Gaula de la Policía, montaron un operativo para dar con el paradero de los esposos que se dedican al negocio de la construcción. Las autoridades realizaron una operación candado en toda la ciudad y al parecer dio resultados, porque entrada la noche de este mismo viernes apareció Katya Barros, a quien dejaron en libertad cerca del barrio Barrio Abajo.

Fito Jr. Acosta Barros también dijo que el carro donde se desplazaban para el trabajo fue encontrado cerca de la calle 86 con carrera 35 en el barrio Colinas Campestre, muy cercano a la Avenida Circunvalar. También que cerca de ahí estaban las llaves del vehículo y el celular de su padre.

Esta noche apareció Katya Acosta y luego llegó a su casa, la cual está siendo custodiada por agentes del Gaula Caribe y de la Policía. La mujer fue recibida por su familia, pero luego de que se hubo alimentado y aseado fue llevada hasta las dependencias de la Policía Metropolitana para ser interrogada sobre los detalles del secuestro.

Entre tanto las autoridades siguen en la operación candado para evitar que a Fito Acosta lo saquen de la ciudad.

Se conoció que con la liberación de Katya Barros, los captores habrían mandado el mensaje de que liberarían a Fito Acosta y por ello no han pedido rescate ni nada por el estilo. Todo esto debido a la presión que han estado ejerciendo las autoridades en todos los barrios de la capital del Atlántico.

Sobre Fito Acosta

Fito Acosta es el director principal de Metroarea, una inmobiliaria industrial y comercial que se encuentra en la ciudad desde 2014.

La inmobiliaria tiene como sede principal la capital del Atlántico, es una empresa de carácter familiar.