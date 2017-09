Aprueban creación de empresa para prestar servicio de salud en Barranquilla

El Concejo aprobó en segundo debate la creación de una institución público-privada que maneje la salud en Barranquilla, luego de que se conociera que la actual prestadora de ese servicio anunció al Distrito que lo hará hasta el 31 de diciembre de este año,

Luego de más de tres horas de debate el concejo de Barranquilla autorizó al Alcalde Alejandro Char constituir una institución prestadora del servicio de salud, en el que el municipio tendría un capital accionario no menor del 65% y que tendría una duración de 30 años.

Según manifestaron los ediles luego de la aprobación: esta nueva entidad prestadora del servicio de salud tendría autonomía administrativa, técnica y financiera para la prestación del servicio público de salud y previo cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

El objeto principal de esta sociedad de economía mixta será actuar como institución prestadora de los servicios de salud IPS, conforme los objetivos, facultades y funciones previstas por la Ley 100 de 1993.

La secretaria Distrital de Salud, Alma Solano, dijo a los medios luego de conocer la aprobación del proyecto de Ley presentado por el concejal José Trocha, “que era necesario que esto sucediera ya que la actual prestadora del servicio privado de salud del Distrito, IPS Universitaria de Antioquia, nos anunció que estará hasta el 31 de diciembre. Lo que viene ahora es que en los meses que vienen se tomen las medidas pertinentes para que el Primero de enero de 2018 los que necesiten de los servicios en el Distrito no lo sientan. Que no se sientan desamparados en ningún momento, ni un solo día”.

“Es un artículo que tiene que ver con el control político y no es más que el Distrito por fin va ejercer soberanía sobre el control de la salud, porque aquí la salud estaba en manos de la politiquería. Y mientras en el país se están cerrando hospitales de la red pública, aquí en Barranquilla se han construidos varios centros en los barrios más pobres de la ciudad”, dijo Jorge Padilla, Secretario Jurídico del Distrito.

Agregó que “hoy porque estemos hablando de un porcentaje del 65% del Distrito no es porque estemos al frente de un negociado, porque yo no estaría de acuerdo, nosotros no venimos aquí para hablar sobre intereses de privados sino que tenemos una defensa sobre lo público. En buena hora, lo que debemos reclamar es porqué este proyecto no se hizo antes, esto lo estábamos esperando, esto está previsto en el Plan de Desarrollo. El año pasado aprobamos todo el componente de salud, luego no estamos frente a una improvisación en el tema de la salud. Nos corresponde decir que al fin el Distrito de Barranquilla tiene el control sobre la salud”.

El proyecto obtuvo 17 votos a favor. El presidente del Concejo, José Cadena, se declaró impedido porque su familia es socio de una empresa que tiene que ver con la salud.

José Trocha, quien presentó el proyecto, manifestó que se logró establecer que “el Distrito nunca va a perder su supremacía accionaria en la empresa”.

Así mismo, se permitió incluir una serie de reservas equivalentes al diez por ciento de las utilidades para blindar la capacidad financiera de la nueva IPS.

El acuerdo establece que el socio o los socios privados deben invertir 55 mil millos de pesos durante los primeros cinco años de operación.

Juan Camilo Fuentes, Concejal de Barranquilla, manifestó que “estamos buscando un socio con capacidad financiera, porque esa plata yo quiero que la ponga el 1º de enero, no darle plazo, porque la salud no se fía”.

Ahora la Administración de Barranquilla tendrá un poco más de tres meses para hacer los ajustes que correspondan, que le permitan a la nueva IPS iniciar a partir del 1º de enero del próximo año sin ningún inconveniente.

REPAROS A LA CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA

Rafael Sánchez Anillo, exconcejal de Barranquilla, manifestó que “el alcalde Char cuando se posesionó en el 2011 dijo que odiaba a las concesiones y a la vista está que ha concesionado el lote del barrio Paraíso, los lotes de la Avenida el Río, el Centro Cultural del Caribe y muchas más y todas a 30 años. Ahora a la salud. Cada año los ingresos del sistema de salud invierte 800 mil millones de pesos, quiere decir esto que si usted multiplica $800 mil millones por 30, esos nos da 24 billones de pesos que se lleva el nuevo operador”.

“Lo malo de todo esto es que en menos de una semana se aprueba este proyecto, y más una cosa tan delicada como es la salud. Y lo peor es que sin haberle consultado a la comunidad, a las entidades medico-científicas, a las acciones comunales, a la ciudad a los expertos, ala clase política, a nadie. Eso es la dictadura más grande que ha existido entre el Concejo y el Alcalde de Barranquilla y esto para mí es el gran negociado de la ciudad en estos últimos años como varios negociados que se han venido haciendo en la ciudad”, afirmó Sánchez Anillo a Emisoras ABC.

Terminó diciendo que “lo que resta es decirle a la comunidad que tenemos que vigilar. Que nos convirtamos en unos vigilantes permanentes a ver qué va a hacer la nueva empresa, que no sabemos con cuánto capital ingresa, pero se le entregan 24 billones de pesos para los próximos 30 años. Así que barranquilleros a vigilar para que no pase igual que otras empresas donde los privados terminaron apoderándose del 51% de las acciones”.

El abogado Prisciliano Echeverry, también tuvo los mismos reparos que Sánchez Anillo y fue más allá al indicar que “el Congreso legisló en el 2015 una Ley donde la salud debe ser manejada por el Estado, porque allí está la vida de los colombianos y con esta concesión que hace el Distrito está cometiendo un error, que podría fatal como ya ocurrió con empresas como la Triple A, donde el Distrito tenía la mayoría de las acciones y al final terminó cediendo todo”.