A barrios en subnormalidad eléctrica de Soledad no se les cortará la energía

La Alcaldía de Soledad (Atlántico) y Electricaribe suscribieron este martes un acuerdo por cuatro mil millones de pesos para la mejora de redes y compra de nuevos transformadores, con el fin de garantizarle la energía eléctrica a 44 barrios que están en la subnormalidad hasta el 31 de diciembre de este año.

“Con este aporte de cuatro mil millones de pesos a Electricaribe, se garantiza que de aquí al 31 de diciembre no habrá cortes del servicio de energía para ninguno de los 44 barrios que se encuentran en subnormalidad eléctrica. Somos el primer municipio de la Costa Caribe, usuario de Electricaribe, que entiende que tenemos también un compromiso y una responsabilidad con esa empresa”, dijo el alcalde de Soledad, Joao Herrera Iranzo.

Anotó que estos “vamos a fortalecer redes, transformadores y nos van a donar 8 mil luminarias led, por haber sido los primeros”.

Recordó que son recursos propios del municipio, “por el buen recaudo que hemos obtenido en impuestos. Hemos hecho este sacrificio, porque entendemos que lo que necesita el soledeño es tener luz eléctrica en su casa y después lo demás, como el saneamiento básico, también lo vamos a atender en su momento, pero ahora está el servicio de energía que también es una necesidad”.

Indicó que Soledad y Santa Marta, son los municipios de la Costa donde más existe la subnormalidad eléctrica. “Pero esta gente puede comenzar a dormir tranquila desde hoy, porque estaban asustados con los racionamientos que se vienen; es decir, que ahora la suspensión del servicio debe venir por otro aspecto, pero no por deuda”.

“Con esto estamos beneficiando a 22 familias. Pero también lo estamos invitando a que paguen, porque esto que estamos haciendo no es para fomentar la cultura del no pago, sino para evitarles el corte de energía hasta el 31 de diciembre de este año. Nosotros en la Alcaldía somos garantes más no somos deudores solidarios. La gente puede dormir tranquila, pero eso sí, debe pagar lo que le corresponde porque no podemos, repito, fomentar la cultura del no pago”, concluyó Herrera Iranzo.

A su turno, el director Comercial de Electricaribe, José Rodrigo Dajud Durán, destacó el compromiso y la voluntad de la administración de Soledad, porque desde abril de este año se ha podido hacer una inversión de 1.300 millones de pesos en algunos barrios de ese municipio como Renacer, 23 de Noviembre, San Vicente, Villa del rey, Villa Paraíso, entre otros.

“Queremos seguir trabajando de la mano con los mandatarios locales porque su acompañamiento es importante para este proceso. Con las mejoras que se harán Soledad se está beneficiando a unos 22 mil familias, las que van a tener un mejor servicio, aunque somos conscientes de que deben migrar hacia la normalización eléctrica”, puntualizó Dajud Durán.