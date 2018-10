Caicedo presentó cerca de mil coadyuvancias de gremios contra Electricaribe

En las instalaciones del Tribunal Administrativo del Atlántico, ubicado en el noveno piso del edificio donde también funciona la Gobernación de este Departamento, el exrector de la Universidad del Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo Omar, presentó cerca de mil coadyuvancias en nombre de diferentes organizaciones sociales, sindicales y gremiales de siete departamentos de la región, las cuales se oponen a la medida, propuesta por el Gobierno nacional de aumentar el precio de la energía en la Costa.

“Estas coadyuvancias están dirigidas a evitar que se incrementen las tarifas de energía hasta tanto no se propicien amplios procesos de participación con los usuarios, las organizaciones sindicales, los gremios económicos y la ciudadanía del Caribe en general. Se debe revisar el sistema tarifario y ordenar su reducción; además, que se detenga cualquier proceso de selección de un nuevo operador hasta cuando no se le dé trámite a una amplia mesa de participación. No vamos a permitir que desde la Creg, que desde Bogotá, desde la Superservicios y los ministerios nos incrementen las tarifas sin antes consultar con los habitantes de la región”, dijo ante los medios el exalcalde de Santa Marta y líder del movimiento Fuerza Ciudadana.

Agregó que con estas coadyuvancias “se solicita medida cautelar que hicimos semanas atrás en la demanda o acción popular que interpusimos desde el año pasado para buscar defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas del Caribe”.

“También estas medidas están encaminada a revisar el sistema tarifario y si se encuentra que hay una serie de cobros injustificados se ordene su reducción. A su vez se detenga cualquier proceso de selección de un nuevo operador para la Región” , recalcó.

En el acto Caicedo Omar emitió contundentes pronunciamientos sobre la “complicidad” que guardan en favor de la citada electrificadora entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; el Ministerio de Minas y Energía; y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siendo esta última cartera la que planteó la polémica iniciativa.

Los folios con los centenares de firmas fueron radicados en dicho despacho judicial en el marco de la acción popular que dio paso a cuatro medidas cautelares con las que Caicedo busca ponerle freno al alza que se reflejaría en las facturas.

“Cada una de las carpetas que trajimos están representadas por departamento y están firmadas por personas jurídicas que respaldan las cuatro medidas cautelares que interpusimos hace pocos meses", explicó el exrector de la Universidad del Magdalena.

"Queremos que Electricaribe sea público, qué se revisen los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y se implemente la ley de energías limpias. Estás coadyuvancias no son más que la voluntad del pueblo”, agregó.

Terminó diciendo que se espera que el magistrado del Tribunal proceda a dar respuesta durante los próximos 15 días hábiles.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.