Centrales obreras marcharon pacíficamente en Barranquilla

Unas cuarenta mil personas se congregaron este martes en Barranquilla para marchar de manera pacífica y exigir del Gobierno Nacional el cumplimiento de promesas fallidas y por unas mejores condiciones para los trabajadores de esta sección del país.

La marcha estuvo organizada por la Unión de Trabajadores del Atlántico y la Unión de Trabajadores de Colombia, pero se unieron otras personas e instituciones educativas que consideran se les están vulnerando sus derechos laborales.

La concentración se inició desde las 8:00 de la mañana en la Calle Murillo con Carrera 14 y de allí partió a eso de las 9:40 a.m. para iniciar el recorrido desde la Calle Murillo por la toda la carrera 14 hasta la calle 36B. La caravana, que también tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional y de organismos de derechos humanos, giró a la derecha hasta la carrera 8 y continuó por la por esa vía hasta la calle 30.

En se punto se cruzó a la izquierda hasta la carrera 10, la cual recorrió hasta la calle 24; luego dobló a la derecha hasta la carrera 7 y continuó por ésta hasta la calle 19, la cual recorrió hasta la cancha de fútbol del barrio Simón Bolívar donde finalizará.

Armando De Oro, de la Central CGT en el Atlántico, dijo que dentro de las exigencias que esa entidad hace está “trabajar mejor para evitar el detrimento de la paz y también se marcha contra el Gobierno porque está tratando de implementar una reforma pensional que es lesiva para todos los pensionados que van a venir y para los que estamos pensionados en estos momentos”.

Denunció que “el Estado está asesinando muchos líderes sindicales, sociales, comunales, indígenas y tenemos que ponerle un alto en el camino a esto”.

“Nosotros estamos viendo con preocupación al país porque tenemos una deuda impagable de 150 mil millones de dólares y eso hace que tengamos un futuro incierto”, sostuvo.

“Estamos viendo las arremetidas de los empresarios para seguir aplicando políticas en contra de la clase trabajadora, como es cierre de varias empresas aquí en Barranquilla, como Pizano, Ciledco y la Universidad Autónoma del Caribe, es por eso que tenemos que preocuparnos para que Barranquilla rescate ese sitio industrial que teníamos antes y no a la política del comercio y a la política del cemento que tenemos ahora”, terminó diciendo De Oro.

Otro que se pronuncio fue Tarsicio Mora de Fecode Atlántico, quien dijo que “el índice de pobreza cada vez aumenta más en Colombia. Ver un Estado descompuesto, corrupto, que las grandes capas de la Corte ya no pueden aplicar la Justicia porque se han untado de la corrupción, ver a la mayoría de colombianos que hoy no tienen la salud, a pesar de que hay suficiente dinero y son los intermediarios los que se quedan con la plata”.

Afirmó que “lo único que crece en este país son los carteles de los pañales, el arroz y desafortunadamente los derechos de los trabajadores son negados porque una clase que lleva más de 200 años en el poder, lo único que nos entrega es un país en guerra, con pobreza, miseria, vendido, rematado y fuera de eso, que no existe una garantía de gobernabilidad y tranquilidad para los colombianos”.

“De eso los mismos trabajadores somos culpables, porque llega el momento de elegir y seguimos eligiendo a nuestros propios verdugos”, agregó.

Argumentó que Fecode siempre ha creído en el Estado, “pero tenemos un Estado tramposo, que busca la manera de evadir su responsabilidad. ¿Si le han incumplido a la Farc como no nos van a incumplir a los maestros? Firmamos unos acuerdos junto con el Gobierno para garantizar que la bolsa que tiene que ver con la educación, como es el Sistema General de Participación, el Gobierno no ha querido actuar frente a eso, que es una reforma a la Constitución”.

Sostuvo que en lo que tiene que ver con la parte de las deudas, le siguen debiendo a muchos maestros. “Y además de eso, la Ministra se inventó que vale más un concepto que un fallo y le están aplicando en muchas regiones un inserto que dio el Consejo de Estado, para robarles las primas extralegales a muchos docentes”.

“Tenemos una salud que no existe. Los maestros pagan con anticipación la salud, pero se nos están muriendo en los hospitales y no encontramos una acción de la Previsora para castigar a esos contratistas que no han cumplido para prestar el servicio que se les está pagando”, agregó

Sobre la jornada única que impulsó la Ministra de Educación, argumentó que se está haciendo “sin patios de recreo, sin bibliotecas ni restaurantes escolares, pero a los padres de familia les parece que es mejor parquear a sus hijos a que reciban una buena educación. Son muchos los problemas en el sector educativo y escasas las propuestas del Gobierno Nacional para solucionarlos”.

Anunció que para los días 9 y 10 de mayo los maestros de Colombia saldrán a la calle pacíficamente para marchar para exigirle al Gobierno y al Congreso de la República una solución a la situación tan grave en la que se encuentra el sector educativo del país.

También en la marcha se hicieron presentes miembros de la empresa Ciledco, que el gerente administrador se ha declarado en banca rota y los trabajadores en estos momentos están en el limbo. “Porque nos prometieron que se iban a poner al día en los pagos de sueldos y parafiscales y eso no ha sucedido y no entendemos cómo el Gobierno no interviene a favor de los trabajadores, piensa más en los empresarios que en la clase trabajadora”.

Igualmente se hizo presente el sindicato de la Universidad Autónoma del Caribe, que reclamó del Ministerio de Educación una pronta intervención, más concreta y eficaz porque consideran que de no ser así la entidad se verá abocada a cerrar y muchos de los estudiantes que allí están podrían perder la inversión económica que hicieron para educarse.