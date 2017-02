Código de Policía vs Carnaval de Barranquilla

Fiestas hasta altas horas de la madrugada, consumo y venta de licor en las calles, son algunos de los casos que generarían multas con la nueva normativa nacional. Es por esto que se está pensando en una “tregua carnavalera”.

El día de ayer, se reunieron los secretarios del despacho para analizar jurídicamente la propuesta que seria presentada al Alcalde Alejandro Char, y así darle herramientas para que por medio de un decreto, los barranquilleros puedan disfrutar de las fiestas como siempre lo han hecho.

Clemente Fajardo, secretario de Gobierno del Distrito, afirmó: “Hay aspectos del Código de Policía que pueden ser regulados desde lo local y que tienen que ver con el espacio público, con la fiesta y con el consumo de licor en las calles”.

Los permisos para fiestas, fueron autorizados hasta las 3:00 am después de un análisis de seguridad de los eventos que hasta ahora han transcurrido. Mientras que el consumo de alcohol en los palcos de la Vía 40 durante la Batalla de Flores, no tendrá ningún inconveniente pues estará cercado y el lugar tiene permiso para realizar dicho evento.

Sin embargo, Fajardo aclaró que: “El Código de Policía, no riñe con el carnaval, entrega herramientas para que la fiesta se desarrolle de la mejor manera y para que propios y extraños puedan vivir un carnaval con tranquilidad”.

"HABRÁ DECRETO ESPECIAL"

El alcalde Alejandro Char dijo que en las próximas horas estará dando a conocer el decreto que estará modificando transitoriamente el Nuevo Código de Policía, para que el carnaval de Barranquilla se pueda realizar sin perjuicio para la comunidad y tampoco para las autoridades.

“Nuestro carnaval es patrimonio inmaterial de la Humanidad y de la noche a la mañana no podemos trastornarlo, no podemos modificarlo, no podemos doblegarlo, es una fiesta que es patrimonio del mundo entero, la Unesco lo calificó así”, dijo el mandatario distrital. Y anunció que habrá un decreto que buscará que las fiestas se realicen sin perjudicar a las personas y que las autoridades también puedan hacer cumplir el Nuevo Código de Policía.

Manifestó que sus secretarios han venido trabajando desde hace días en unos límites en los que tanto la comunidad como las autoridades tengan puntos de convergencia sin perjuicio para ambas partes.

“Tengo a los secretarios trabajando haces más de 48 horas en redactar unos límites permisibles para poder yo firmarlo y entregárselo a los barranquilleros”, afirmó.

Indicó que el decreto será transitorio por el tema de carnaval. Las medidas que se adopten conjuntamente con las autoridades de policía, “solo serán para la temporada de carnaval”.

Por su parte, Jorge Padilla, secretario Jurídico del Distrito, opinó que “se van a tocar fundamentalmente temas que tienen que ver con las fiestas. Porque no podemos confundir la festividad con el desorden. Porque la festividad es una manifestación cultural que debemos preservar, debemos honrar.

“Lo que no se puede entender es que eso implique irrespeto por los derechos de la gente y por la preservación del ciudadano. Usted no puede entender que porque estamos en carnavales usted tiene derecho a tener un picó 24 horas en la puerta de la casa del vecino para no dejarlo vivir. Son dos cosas distintas. Una cosa es la fiesta, preservar la fiesta y otra cosa es el respeto a los derechos que tienen los ciudadanos para una convivencia pacífica y ordenada. Y esos son los dos pilares que pretendemos salvaguardar con la presentación que haremos con el decreto”, concluyó Padilla.

Hay que anotar que, si se deja establecido lo que está en el nuevo Código de Policía, muchas de las fiestas que se realizan durante el Carnaval de Barranquilla no se podrían realizar. Es por eso que el Alcalde Alejandro Char y su gabinete han decido hacer un decreto transitorio para que las fiestas no se vean truncadas porque la Policía tenga que hacerlo cumplir.