Colombia, a un punto de clasificar en la Serie Mundial de Boxeo

Heroicos de Colombia deberán sumar por lo menos un punto para clasificarse a la siguiente fase de la Serie Mundial de Boxeo. Y ese es el objetivo a conseguir este viernes en la velada en la que se enfrentará a Domadores de Cuba en la sede de Combarranquilla de la Calle 30 en el municipio de Soledad, Atlántico.

Durante la presentación de este jueves en ese lugar, se supo que Colombia en estos momentos está clasificado, pero de no sumar puntos este viernes podría perder la casilla con dos equipos que le vienen pisando los talones.

“Aquí en estos combates puede suceder cualquier cosa, nuestros peleadores están bien preparados y lo que sí adelanto es que van a tener que sudar mucho los cubanos, que son los favoritos, para ganarnos a nosotros acá”, dijo el técnico de Colombia el cubano Rafael Iznaga.

A sabiendas que el duelo lo nota parejo el orientador de Heroicos considera que “aspiramos a sacar un 3-2, ya se a a favor o en contra. Nosotros no pensamos irnos en blanco, aquí tenemos que salvar siquiera un punto; estamos en el patio nuestro. Aquí la pelea es peleando no es que porque Cuba sea favorito ya nos ganó, no es así, vamos a ver qué es lo pasa”.

Sobre los antecedentes que ha tenido Colombia frente al de Cuba, Iznaga manifestó que “han sido positivos, pero frente al otro grupo de ellos y también el de nosotros. Este es el grupo fuerte de Cuba, los que le han ganado a todos los de la franquicia; el nuestro es un equipo que hemos venido reforzando poco a poco y aunque estemos probando a unos nuevos peleadores son fuertes, están listos para boxear cinco asaltos”.

Previo a la velada que está programada para las 8:00 de la noche, a eso de las 7:15 de la noche estará combatiendo la medallista olímpica, Ingrit Valencia, quien se medirá en una pelea de preparación a local Jennifer Rodríguez, combate pactado a cinco vueltas.

“Este es una pelea de preparación que hacemos con miras los Suramericanos y posteriores Centroamericanos. Es la primera vez que peleamos acá en el Atlántico y solo extendemos al invitación a los seguidores del boxeo para que e acompañen a mí y al equipo Heroicos, que también necesita de su apoyo, ante un gran rival como lo es Cuba”, dijo Valencia.

LOS COMBATES

Este jueves también se realizó el pesaje, luego del mismo las peleas programadas quedan de la siguiente manera:

Ceiber Ávila (Colombia), pesó 51,9 kilos, frente a Arnolys Bignotte Taylor (Domadores) con 52 kilógramos.

Duván Zuleta (Colombia), tuvo un peso de 59 kilos frente a Lázaro Álvarez (Cuba), con 59,5 kilógramos.

Jhan Carlos Urbanes (Colombia), obtuvo en la báscula 68,8 kilógramos, mientras que Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba), 69 kilos.

Diego Alejandro Motoa (Colombia), pesó 81 kilógramos y Julio La Cruz (Cuba) 81 kilos.

En más de 91 kilógramos se enfrentan Cristian Camilo Salcedo (Colombia), quien pesó 102 kilógramos, mientras que José Larduet (Cuba), registró en la báscula 123 kilógramos.

JUECES DE LAS PELEAS

Para la velada de este viernes la supervisión general de la Serie Mundial de Boxeo estará a cargo de Ángel Luis Villarreal de Los Estados Unidos, mientras que los jueces serán: Cannell Geoff (Inglaterra), Friedman Jeffrey (USA), Kussmaul Helger (Alemania), Vilarino Manuel (Argentina) y el médico de la AIBA Muhammad Rodney (USA).