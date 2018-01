Comandante de Policía dice que barranquilleros deben conservar la calma

El comandante de la Policía Metropolitana, el general Mario Botero Coy, dijo este lunes que los barranquilleros deben salir a a hacer sus labores normalmente y que no se dejen amedrentar por los delincuentes que quieren crear la zozobra en Barranquilla, especialmente en esta temporada de pre y carnales.

“Queremos decirles a los barranquilleros que gracias por el acompañamiento y solidaridad por los asesinatos de nuestros policías, hemos sentido su voy de apoyo y aliente en estos días y nosotros desde nuestra institución queremos decirles que están tranquilos porque todos los eventos que se realicen en la ciudad se garantiza total y plena seguridad, que los disfruten con toda tranquilidad”, anotó Botero Coy.

No obstante conmino a la población para que estén atentos “cualquier hecho anormal que vean y que no es consuetudinario, que no es habitual, que lo comuniquen a las autoridades, pero con calma, sin crear pánico. Nuestros hombres están haciendo presencia en cada uno de los rincones de la ciudad y del área metropolitana para cualquier novedad que se presente”.

SE RECUPERAN LOS HERIDOS

El general Botero Coy dijo que la mayoría de los policías lesionados por el atentado del sábado en la Estación del barrio San José evolucionan satisfactoriamente. “Los lesionados que aún quedan hay tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos; hay uno que reviste especial cuidado, en cual estamos todos allá volcados, no solo en la fe, sino en confiando en que la ciencia lo ayude a salir adelante, porque es un buen hombre; pero confiamos en el Todopoderoso de que vamos a salir adelante con este chico”.

Recordemos que además de los cinco muertos por el atentado perpetrado el día sábado murieron cinco oficiales de policía y cerca de 40 quedaron lesionados producto de la onda expansiva, que produjo el artefacto que explotó en la Estación del barrio San José.