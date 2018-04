Delegación española visitó instalaciones de la Triple A en Barranquilla

Una delegación española, encabezada por un Juez y una Fiscal, se reunieron este miércoles con el gerente General de la Triple A, para indagar sobre la presunta participación de algunos miembros de la empresa barranquillera en el envío de dineros de manera ilegal para los dueños de la compañía en España.

La delegación española está encabezada por el juez de la audiencia de España, Manuel García Castellón; la fiscal española, Ana María Cuenca; y tres miembros de la Guardia Nacional Española, quienes llegaron a tempranas horas a Barranquilla procedentes de Bogotá y del aeropuerto Ernesto Cortissoz salieron directos a la sede de las oficinas de la Triple A, ubicadas en el barrio El Prado de la capital del Atlántico.

Con los españoles también estuvo presente el Fiscal 38 de Colombia, Gilberto Romero.

Todos ellos estuvieron reunidos con el General de empresa presta el servicio de agua y alcantarillado en Barranquilla, Galiano Franceschini. La reunión duró algo más de tres horas y en ese tiempo se presume que los visitantes estaban recopilando pruebas que sustenten la investigación que se le sigue a Canal Isabel II, casa matriz de la Triple A en España.

Fraceschini entregó la documentación requerida por los visitantes españoles, que como se dijo antes, están en busca de pruebas sobre el desfalco por parte de los directivos de Inassa.

Esta visita está relacionada con un convenio entre Colombia y España, que conjuntamente buscar repatriar dineros ocultos en paraísos fiscales por parte de las personas que presuntamente había sacado desde Colombia y puestas en las cuentas privadas de algunos empresarios de la empresa Canal Isabel II.

Luego de la visita realizada por los españoles y el fiscal colombiano, ninguno dio declaraciones a los medios de comunicación.

Trascendió que tanto la Fiscal como el Juez Español se reunieron con la Secretaria General del Distrito de Barranquilla, Ana María Aljure, para que les informara de la participación accionaria que tiene el municipio en la Empresa Triple A, que presta los servicios de aseso y alcantarillado en la capital del Atlántico, área metropolitana y otros municipios del Atlántico.

También se espera que en las próximas horas la delegación española se reúna con el exgerente de la Triple A, Ramón Navarro Pereira, quien tiene casa por cárcel al acogerse de los delitos de falsedad en documento privado en concurso (delito contra la fe pública), administración desleal (delito contra el patrimonio económico), cuya pena oscila entre los 9 años en adelante, y enriquecimiento ilícito de particulares (delito contra el orden económico y social).

No obstante, el representante de Navarro Pereira ha manifestado que hasta el momento no tiene conocimiento de dicha reunión y que en caso de que fuera a ocurrir él tendría que estar presente con su defendido, pero que hasta el momento de la redacción de esta nota no había sido notificado sobre dicho encuentro.

La cooperación entre Colombia y España para este caso sigue en firme y se espera que la delegación del sistema judicial español esté por varias días en el país, hasta recopilar las pruebas necesarias que esclarezcan las acusaciones en contra de las miembros tanto del Canal Isabel II, Inassa y Triple A.