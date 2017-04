Celebran los 204 años de Barranquilla con baile a la calle

Barranquilla celebrará su cumpleaños 204 como le gusta, con mucha cultura y baile en la calle. El festejo se desarrollará en el Par Vial de la carrera 50, entre calles 45 (Murillo) y la Vía 40, que recibirá a barranquilleros y visitantes los días 7, 8 y 9 de abril, con una variada programación que incluye desfiles de bandas, festival del dulce, festival de orquestas y todos los sabores de la rica gastronomía de la región Caribe.

Este gran festejo es organizado por la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Cultura, pero también es un homenaje a todos los regalos que trajo a la ciudad el gran río de la Magdalena, entre ellos la cocina y la música, que serán el deleite en la celebración durante los tres días de ‘Barranquilla, baila la calle’, que tendrá un cartel de artistas como Charlie Aponte, Checo Acosta, Grupo Bananas, Chelito De Castro, Gabino Pampini, Óscar Prince y otros 10 más, para todos los gustos.

La programación el 7 de abril iniciará con una eucaristía a las 4:00 de la tarde en la Iglesia San Nicolás y estará presidida por monseñor Jairo Jaramillo, y con asistencia del alcalde Alejandro Char e invitados, para luego seguir a la carrera 50 con carrera 45, de donde partirá un desfile de las bandas de música hasta la plaza de la Aduana. Abrirá el desfile la Banda Distrital de Casas de Cultura, con un grupo de abanderados y bailarines, todos talentos de este programa de formación artística de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo.

También participarán en el desfile la Banda de Músicos de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y el Grupo de Manejos Especiales, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional con sus especialidades y la banda del Colegio Militar Acolsure, que interpretarán himnos y temas alusivos a Barranquilla.

ASÍ SABE BARRANQUILLA

La cultura culinaria se hará presente con la más variada carta gastronómica de la región Caribe. El programa ‘De la Mano con la Primera’ estará presente con 15 mujeres que participaron y graduaron en el programa 'La cocina como vínculo incluyente', que tuvo como maestro chef invitado a Álex Quessep. Estas mujeres, provenientes de diversos barrios de la ciudad, ofrecerán durante los 3 días sus comidas típicas.

El Festival del Dulce tendrá su participación con 20 mujeres afrodescendientes, quienes ofrecerán 12 sabores de los dulces típicos más tradicionales. Igualmente, varios restaurantes de la ciudad dispondrán de espacios para ofrecer a los asistentes lo mejor de la gastronomía de la región. Vale destacar que esta parte de gastronomía y dulces atenderá el viernes desde las 5:00 de la tarde, el sábado desde las 2:00 de la tarde y el domingo desde las 11:00 de la mañana.

Igualmente, el sábado 8 de abril el programa musical se abrirá a las 4:00 de la tarde, por parte de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo con la presentación de la Orquesta de Casas Distritales de Cultura y un espectáculo de baile de cumbia y mapalé de jóvenes talentos de ese programa de la Alcaldía de Barranquilla.

BAILA LA CALLE

La parte musical se realizará viernes 7 y sábado 8, con ‘Baila la Calle’, exitoso concepto del reciente Carnaval, que repite estos dos días con el apoyo de la Organización Radial Olímpica y Carnaval S.A.S., empresa que también tiene a su cargo la operación y logística de toda la celebración en la carrera 50. También de la empresa privada Bavaria y El Heraldo.

La carrera cincuenta estará organizada en cuatro zonas: ‘Pa’ Barranquilla me voy’ ofrecerá experiencias barranquilleras a cargo de importantes entidades de la ciudad. La segunda zona, ‘Aquí suena’, para los amantes de la verbena, con la animación musical del pick up El Gran Lobo y El Coreano. La tercera zona, ‘Pal Bailador’, para melómanos, salseros y bailadores con la participación de La Troja, y la cuarta zona, ‘En Barranquilla me quedo’, con la participación de grandes artistas que le cantarán a la ciudad.

La programación musical irá desde las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., durante los dos días y se presentarán los siguientes artistas:

Viernes 7 de Abril: Fausto Chatela, La Bandola, Grupo Bananas, Chelito de Castro; Gabino Pampini, Michael El Buenón, Wilson Saoko, Danny Daniel, Cafú Banton y Koffe el Cafetero.

Sábado 8 de abril: Charlie Aponte, Churo Díaz, Checo Acosta, Altafulla, Charanga del Sur, Kevin Flórez, Gabino Pampini, Michael El Buenón, Óscar Prince y Lil Silvio & Vega.