Electricaribe inicia proceso de terminación de contrato con Aguas del Sur

La empresa Electricaribe anunció que inició el proceso de terminación de contrato con Aguas del Sur del Atlántico, que presta el servicio de acueducto en 6 municipios del departamento, a raíz del reiterado incumplimiento en el pago del consumo de energía de esa empresa.

Según Flor García Escallón, gerente de Electricaribe en el sur del departamento, “hemos tenido constantes acercamientos con la gerente de la empresa y se sigue presentando incumplimiento en los pagos, que hoy ascienden a los $180 millones correspondientes a la última factura y un saldo anterior por 50 millones de pesos.

Indicó que la terminación del contrato es el único mecanismo legal con el que cuenta Electricaribe ante el impago de Aguas del Sur, teniendo en cuenta que los acueductos son empresas constitucionalmente protegidas y por ende no les puede ser suspendido el servicio.

La Gerente de Electricaribe agregó que este tipo de deudas son significativas para el momento que vive Electricaribe, ya que los recursos son necesarios para invertir en mejoras del sistema de distribución de energía.

RESPONDE AGUAS DEL SUR

Ante el ultimátum que ha hecho este martes Electricaribe, la empresa Aguas del sur del Atlántico ha dado a conocer su reacción en un comunicado, el cual dice lo siguiente:

“Con relación a la información emitida por parte de la empresa Electricaribe, en la que manifiesta haber iniciado un proceso de terminación de contrato con la empresa Aguas del Sur del Atlántico S.A E.S.P , se permite aclarar que:

1.Aguas del Sur del Atlántico S.A. E.S.P, no tiene contrato formal con la empresa Electricaribe, por lo tanto no es posible legal ni materialmente la terminación del mismo; actualmente las facturas que emite Electricaribe se encuentran a nombre de los municipios, documentos que reflejan una deuda por valor de más de 5.000 millones de pesos, cuantía que no pertenece a la operación de Aguas del Sur del Atlántico S.A. E.S.P y es por ello que de manera reiterada hemos solicitado nos creen NIC a nuestro nombre para establecer una relación contractual que muestre la realidad de nuestra facturación.

2. Desde el inicio de nuestra operación, es decir el 13 de marzo de 2018, Hemos venido realizando continuos pagos de las facturas por consumo de energía y a fecha sumamos pagos por más de $ 312 millones de pesos.

3. El monto de la deuda que la empresa Electricaribe factura a Aguas del Sur del Atlántico S.A E.S.P, no corresponde a la realidad, ya que los valores facturados incluyen cobros de contribuciones sobre la cual hay exenciones legales que son objeto de revisión, una vez se efectué el descuento que por ley nos deben aplicar, procederemos a realizar el pago correspondiente.

4. A la fecha AGUAS DEL SUR DEL ATLANTICO S.A E.S.P tramita reclamaciones por desviaciones significativas de consumo, y solo hasta que se resuelvan dichas reclamaciones, se podrá hablar de un valor real y legal a pagar por parte de Aguas del Sur del Atlántico S.A E.S.P.

5. Durante años, los servicios de energía de los seis acueductos municipales acumularon deudas por más de 5.000 millones de pesos, sin que en ningún momento se hablara de terminación del contrato; sin embargo Aguas del Sur del Atlántico S.A E.S.P, desde inicio de la operación ha cargado con el lastre de la deuda dejada por los municipios, cuando nos impiden presentar reclamaciones por las fallas reiteradas en la prestación del servicio, ocasionándonos como consecuencias perjuicios a la operación prestadas en los 6 municipios.

6. Hemos sido objeto de cobros insistentes, agresivos e ilegales por medios poco convencionales. Llama la atención que se utilicen los medios de comunicación para realizar dichos cobros y así afectar nuestro buen nombre. Nos preocupa que una empresa actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, utilice este canal de comunicación para ejercer cobros que se asemejan más a una persecución”.